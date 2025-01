Prefeito de Ribeirópolis anuncia construção de nova quadra e melhorias na cidade

O prefeito de Ribeirópolis, Rogério Sobral, anunciou uma série de melhorias estruturais para o município, com foco no povoado Queimadas e na sede da cidade. Entre as novidades, está a construção de uma nova quadra no povoado Queimadas, atendendo a uma demanda antiga dos moradores da região. O projeto visa proporcionar um espaço de lazer e prática esportiva para jovens e adultos, promovendo a saúde e o bem-estar da população local.

Além disso, Rogério Sobral também destacou outros projetos importantes para a cidade, como a construção do pórtico de entrada de Ribeirópolis. Esta iniciativa tem como objetivo valorizar a identidade visual do município, tornando a chegada à cidade mais atrativa para visitantes e moradores. O pórtico simboliza a hospitalidade e o desenvolvimento de Ribeirópolis, reforçando o compromisso da gestão em melhorar a infraestrutura urbana.

Outro ponto destacado pelo prefeito é a criação de uma ciclovia, que visa proporcionar mais segurança e comodidade para os ciclistas da cidade. O incentivo ao uso de bicicletas está alinhado com as políticas de sustentabilidade da gestão, que busca promover hábitos saudáveis e alternativas de mobilidade sustentável para os cidadãos.

Essas ações fazem parte do plano de desenvolvimento urbano de Rogério Sobral, que já executou importantes obras e investimentos em diversas áreas do município. A gestão do prefeito tem se consolidado com a implementação de projetos que visam melhorar a qualidade de vida da população, trazendo benefícios a curto e longo prazo para Ribeirópolis.

Para mais detalhes sobre as ações da prefeitura e acompanhar o andamento das obras, acesse o site oficial da Prefeitura de Ribeirópolis.

Por. Nélio Miguel Jr