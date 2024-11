Prefeito de Ribeirópolis, Rogério Sobral empossa sua vice por 30 dias a contar do dia 18

Fatos históricos têm acontecido em Ribeirópolis nos últimos anos na administração de Rogério Sobral à frente do Governo Municipal.

Eis que o prefeito, surpreende à todos e abre, pela 1ª vez na história da cidade um precedente histórico, empossando sua vice, a qual administrará o município por 30 dias a contar do dia 18.

“É uma espécie de homenagem que faço a essa grande mulher, que, quando alguns me rejeitaram, ela me abraçou. Maria foi, é e será muito importante em minha vida sempre”, declarou o prefeito nitidamente emocionado.

“Essa atitude de Rogério, só vem me comprovar o que eu já sabia, o líder nato e caridoso que é. Rogério não precisava fazer isso, mas escolheu fazer e me surpreender com mais essa, dentre muitas atitudes que eu presenciei durante esse mandato do qual eu me orgulho de ter feito parte”, disse Maria de Nelson, prefeita interina de Ribeirópolis, também visivelmente emocionada.

Assim são forjadas as grandes lideranças, com atitudes que mostram suas grandezas em todos os sentidos.

