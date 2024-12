PREFEITO DE RIBEIRÓPOLIS, ROGÉRIO SOBRAL ENCERRA 4 ANOS DE MANDATO COM SALÁRIOS RIGOROSAMENTE EM DIA

Rogério Sobral, prefeito de Ribeirópolis, finaliza seu mandato de quatro anos com um marco que merece destaque: o pagamento dos salários dos servidores rigorosamente em dia.

Desde o início da gestão, o compromisso com a valorização dos servidores públicos foi uma das prioridades, garantindo não apenas estabilidade financeira para os trabalhadores, mas também fortalecendo a economia local.

A administração municipal, conhecida por sua responsabilidade fiscal, conseguiu manter as contas equilibradas mesmo em meio aos desafios enfrentados pelas prefeituras de todo o país. Esse resultado reflete uma gestão eficiente, que priorizou planejamento e transparência, características que marcaram os 48 meses de trabalho.

“Encerramos esses quatro anos com a certeza de que fizemos o nosso melhor por Ribeirópolis. Honramos nosso compromisso com os servidores, mantendo os salários em dia e mostrando que é possível administrar com responsabilidade e respeito ao dinheiro público”, afirmou Rogério Sobral.

Além da pontualidade nos pagamentos, a gestão do prefeito também investiu em melhorias na infraestrutura da cidade, educação e saúde, sempre buscando atender às necessidades da população. Rogério destaca que o pagamento em dia é uma obrigação, mas que ele considera um gesto essencial para demonstrar respeito aos servidores públicos.

Com um legado de responsabilidade fiscal e desenvolvimento, Rogério Sobral encerra seu mandato sendo reconhecido pela população de Ribeirópolis como um gestor comprometido com o progresso do município e a qualidade de vida de seus habitantes.

Texto e foto assessoria