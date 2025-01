PREFEITO DE TELHA É ELEITO PRESIDENTE DO CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO

Na assembleia realizada nesta segunda-feira (06), o Consórcio de Saneamento Básico do Baixo São Francisco Sergipano (CONBASF) elegeu sua nova mesa diretora para o período de 2025 a 2028.

O prefeito de Telha, Lucas Freire, foi eleito presidente, recebendo o apoio unânime dos prefeitos dos municípios consorciados presentes.

A eleição, que aconteceu de forma híbrida, presencial na sede do consórcio e on-line, marca um novo capítulo na gestão do CONBASF, que tem como objetivo promover melhorias nos serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos da região do Baixo São Francisco.

A nova mesa diretora é composta, além do presidente Lucas Freire, o vice-presidente, Mário Conserva, prefeito de Muribeca; o diretor geral, Ricardo Roriz, prefeito de Santana do São Francisco; a diretora administrativa financeira, Ana Helena, prefeita de Aquidabã; e o ouvidor Cláudio Dinisio, prefeito de Japoatã.

Durante a assembleia, o novo superintendente, Alberto Júnior, apresentou as ações desenvolvidas durante os últimos anos, como a gestão de resíduos sólidos, fechamento de todos os lixões dos municípios consorciados, licenciamento ambiental, início de estudos para a elaboração de Planos de Áreas Degradadas (PRADs), além de atividades de educação ambiental e a inclusão socioeconômica dos catadores de materiais recicláveis.

O ex-prefeito de Telha, Flávio Dias, que passa a presidência à nova gestão, se despede do consórcio com sentimento de gratidão e continuidade dos trabalhos. “Muito obrigado aos prefeitos que confiaram no nosso trabalho, a parceria do Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. Acredito que, nesse momento, a gente fecha com chave de ouro ao encerrar agora nesses últimos dias, o lixão de Porto da Folha e, dessa forma, 100% dos lixões finalizados”, disse Flávio, concluindo que deixa para a próxima gestão o compromisso de avanço em outras áreas, como a conclusão dos PRADs.

O presidente eleito, Lucas Freire, que ocupou a função de chefe Administrativo do CONBASF, falou sobre as expectativas para o consórcio, agora, à frente da presidência. “Tenho muitas perspectivas de continuação do que vem fazendo o presidente Flávio Dias, em sua excelente gestão. Vamos continuar com a implementação de licenciamento nas prefeituras, dando suporte na gestão ambiental, educação ambiental, e atendendo todos os municípios desde Canindé de São Francisco até Brejo Grande”, declarou Freire.

Texto e foto Innuve Comunicação