Prefeito de Telha e vice são diplomados e se compromentem a trabalhar pelo povo

Na tarde da última terça-feira, 17, o Fórum Juiz João Fernandes de Britto, em Propriá, foi palco da diplomação dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos para o Quadriênio 2025/2028. O prefeito eleito do município de Telha, Lucas Freire Vasco (PSD), o “Lucas de Flávio”, que se tornou o prefeito eleito mais jovem do Estado de Sergipe, e seu vice-prefeito, José Nunes (UB), foram diplomados na cerimônia que marca um passo significativo para a posse em 1º de janeiro de 2025.

Lucas de Flávio expressou sua gratidão e responsabilidade ao receber o diploma de prefeito. “É uma honra imensa ser eleito para liderar nossa querida Telha. Estou ciente dos desafios que nos aguardam, mas também das oportunidades. Pretendo dar continuidade ao trabalho sério e responsável que o prefeito Flávio realizou ao longo de sua gestão, sempre priorizando o bem-estar da nossa população. Telha vai continuar avançando porque Deus e o povo quis assim”, afirmou Lucas.

O vice-prefeito José Nunes também ressaltou a importância do momento. “Estamos prontos para trabalhar em equipe e ouvir as demandas da população, como já vem sendo feito. Nossa gestão será pautada pela transparência e pelo diálogo. Somos dois jovens que tem muita força de vontade e vamos ter ao nosso lado o apoio do nosso grande líder Flávio. Tenho certeza que desta forma vai dar tudo certo”, declarou.

Flávio Dias, atual prefeito, participou da solenidade e destacou a importância da continuidade do trabalho realizado. “Estou muito feliz em ver um jovem como Lucas assumir esse desafio. Durante minha gestão, buscamos sempre fazer o melhor por Telha, e tenho certeza de que ele dará sequência a esse compromisso com responsabilidade e inovação. A partir de janeiro eles têm a missão de continuar o nosso trabalho. Não tenho dúvidas de que eles honrarão cada voto depositado na urna, pois sei da capacidade de cada um para trabalhar por Telha”, afirmou Flávio.

Telha vive hoje uma realidade diferente, resultado de uma administração comprometida com o progresso e a qualidade de vida da população. A nova gestão promete manter essa linha de responsabilidade e dedicação ao município.

Texto e foto: Ascom

