Prefeito Diogo Machado anuncia chegada de recursos para a Educação de Carira

Durante agenda em Brasília, o prefeito Diogo Machado recebeu a confirmação da chegada de mais recursos para ampliar o investimento na educação. Foram liberados R$ 495 mil de emenda destinada pelo deputado federal Fábio Reis para a reforma, ampliação e modernização de duas escolas do município.

“Essa foi uma excelente notícia que recebemos ao visitar o gabinete do deputado Fábio Reis, que garante mais recursos para Carira. Com esse valor, que já está na conta do Município, vamos contemplar as escolas Tobias Barreto, no povoado Descoberto, e Professora Maria Esmeralda Costa, no bairro Vila Nova”, afirmou o gestor.

O gestor agradeceu ao parlamentar pela parceria e por seguir contribuindo com o desenvolvimento da nossa cidade. “Com certeza, estas obras beneficiarão diretamente nossas crianças e adolescentes, proporcionando um ambiente de ensino mais adequado e de maior qualidade. Nosso sincero agradecimento ao Deputado Fábio Reis por todo o apoio e o compromisso contínuo com Carira e com a nossa educação”, salientou.

O prefeito também esteve nos gabinetes dos senadores Laércio Oliveira e Rogério Carvalho e no da deputada Katarina Feitosa. “Sempre em busca de mais recursos para que Carira continue avançando, com projetos e ações que garantam a melhoria da qualidade de vida do povo carirense”, destacou.

Diogo Machado aproveitou ainda para visitar o Fundo Nacional da Educação Básica-FNDE. “Buscando projetos que possam nos ajudar a melhorar cada vez mais a educação na rede municipal e proporcionar um futuro melhor para as crianças e adolescentes”, concluiu o prefeito, que também esteve na Confederação Nacional dos Municípios-CNM.

CS Assessoria & Comunicação