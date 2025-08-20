PREFEITO DIOGO MACHADO E GOVERNADOR FÁBIO MITTIDIERI ANUNCIAM INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIA CALÇADISTA EM CARIRA

O município de Carira recebeu, nesta terça-feira, 19, a visita do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, que foi recepcionado pelo prefeito Diogo Machado. A agenda foi marcada por importantes anúncios e visitas a obras estruturantes em andamento no município.

Durante o encontro, foi confirmada a instalação de uma indústria calçadista em Carira, a Di Valentini, prevista para iniciar suas atividades em janeiro de 2026. O empreendimento deve gerar cerca de 300 empregos diretos, fortalecendo a economia local e ampliando as oportunidades de trabalho para a população.

Na avaliação do prefeito, a chegada da empresa calçadista representa um marco para o desenvolvimento de Carira. “Gerando emprego e renda para o nosso povo. No momento, estamos com 30 pessoas em treinamento e, em janeiro, a fábrica começará com a geração de 300 empregos. Isso sem contar nos empregos indiretos e no impacto positivo na economia da nossa cidade”, afirmou Diogo Machado.

“A Di Valentini amplia o seu investimento no estado trazendo uma nova unidade para o município de Carira, que vai gerar emprego e renda. Uma notícia boa para o município. Esse era um desejo antigo da população, a chegada de uma nova indústria e, agora, é uma realidade”, destacou o governador Fábio Mitidieri.

O empresário e proprietário da Di Valentini, José Osterno, ressaltou o apoio que recebeu do Município para a instalação da indústria em Carira. “O prefeito trouxe esse projeto e apresentou a cidade para nós e entendemos que precisamos de Carira para continuar a nossa expansão. O Município tem nos ajudado com a estrutura e a cidade tem mão de obra qualificada para fazer um calçado de qualidade”, enfatizou.

Obras em andamento

Além do anúncio, o governador visitou a obra de construção de uma creche-escola, viabilizada por meio do Programa de Apoio aos Municípios para Expansão da Educação Infantil – Ameei, que irá beneficiar dezenas de famílias carirenses. “Permitindo que as mães deixem seus filhos em um local seguro e recebendo uma educação de qualidade”, frisou o prefeito.

A comitiva também acompanhou de perto a requalificação do canteiro central da Avenida Aroaldo Chagas, uma das principais vias do município, que está passando por melhorias para oferecer mais segurança e qualidade de vida à população. “Além disso, também autorizei uma nova pavimentação asfáltica em toda a extensão da avenida”, afirmou o governador Fábio Mitidieri.

O prefeito Diogo Machado destacou a importância da parceria entre o Município e o Governo do Estado. “A chegada da nova indústria a obras que estão em andamento mostram o compromisso da gestão estadual em investir no desenvolvimento do nosso município. E quem ganha com isso é a população carirense”, salientou.

CS Assessoria & Comunicação