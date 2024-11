Prefeito discute parcerias para garantir mais avanços na saúde e na economia em Carira

Ações para garantir mais avanços na saúde e na economia do município de Carira foram discutidas pelo prefeito Diogo Machado em reuniões com a direção do Hospital Santa Isabel e a do Banese. A agenda, que ocorreu na capital, foi mais um passo do gestor visando a melhoria dos serviços prestados à população carirense.

Na unidade hospitalar, Diogo Machado foi recebido pelo presidente e diretor-geral Rubens Moreira. “Apresentamos para ele um apanhado dos serviços realizados no Hospital Municipal de Carira, que atende a nossa população e de cidades vizinhas. E discutimos possíveis melhorias na estrutura e, consequentemente, nesse atendimento”, destacou o prefeito.

Já na reunião com o presidente do Banese, Marco Queiroz, o prefeito Diogo Machado tratou de parcerias entre o Município e o banco estatal, que possui uma agência em Carira. “Falamos da importância do Banese para a população do nosso município, além do seu papel no fomento da economia. E discutimos a possibilidade de mais ações para fortalecer os diversos setores econômicos locais e, consequentemente, a geração de emprego e renda”, ressaltou Diogo Machado.

“A gente segue buscando parcerias com os diversos órgãos e instituições para que possamos levar muito mais desenvolvimento para Carira, com foco especial na melhoria da qualidade de vida da nossa gente. Foi assim nos últimos quatro anos e assim continuará em nossa gestão, para que o nosso município continue avançando”, assegurou o prefeito Diogo Machado.

CS Assessoria & Comunicação