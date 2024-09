Prefeito Edvaldo entrega reforma da praça Franklin Roosevelt, no bairro América

A praça Franklin Roosevelt, localizada no bairro América, zona oeste da capital sergipana, foi reinaugurada nesta segunda-feira, 23, pelo prefeito Edvaldo Nogueira, após ser completamente reurbanizada. Executado pela Prefeitura de Aracaju por intermédio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), ao projeto, que demandou um investimento expressivo de R$ 980 mil, garante uma série de melhorias que não apenas mudaram a estética, mas também aumentaram sua funcionalidade e segurança, transformando-a num espaço moderno, acessível e acolhedor, pensado para o bem-estar da comunidade.

A requalificação desse equipamento de lazer, que tem 4,6 mil metros quadrados, incluiu intervenções como pavimentação em concreto, revitalização do parque infantil, com instalação de brinquedos adaptados para pessoas com deficiência, recuperação da quadra esportiva e substituição dos equipamentos de ginástica ao ar livre. A praça também recebeu novos bancos, mesas em concreto e iluminação em LED, pista de skate e um novo palco para atividades culturais, uma característica peculiar da Franklin Roosevelt.

Para o prefeito, a entrega da praça reformada para a comunidade é um marco na história da capital. “Fico muito feliz por entregar mais um espaço de lazer completamente transformado para a população. Essa é uma praça histórica da nossa cidade, que foi construída na década 1980 e que é muito importante para o bairro América. Com a reforma completa que fizemos, ela se tornou um ambiente mais moderno, mais confortável e seguro para que a população possa praticar exercícios físicos e desfrutar como um ponto de encontro. Portanto, é uma alegria devolver este equipamento aos moradores da comunidade, totalmente modificado, embelezando o bairro e garantindo qualidade de vida à população”, destacou o gestor.

O secretário municipal de Infraestrutura e presidente da Emurb, Sérgio Ferrari, também presente ao ato de inauguração, ressaltou o caráter abrangente das melhorias implementadas. “A Prefeitura de Aracaju tem como foco pensar nas praças por serem elementos de lazer muito importantes para a comunidade. Nós elaboramos o projeto sem fazer grandes alterações nos quesitos que já atendiam às demandas da sociedade. Reformamos e melhoramos as condições da praça e priorizamos a questão da acessibilidade. Esta praça, por exemplo, tem um desnível de quase oito metros de um ponto para outro e a última vez que foi reformada foi em 2002. Naquele tempo, a acessibilidade não era uma questão tão forte e reconhecida. Por isso, adaptamos para as demandas atuais e estamos entregando para a comunidade uma praça de alta qualidade”, observou o secretário.

O projeto da obra também enveredou para uma inovação importante: a instalação de um guarda-corpos no ponto de ônibus situado na praça. Com isso, a praça não só passou a oferecer mais conforto, mas também um ambiente mais seguro para os frequentadores e usuários do transporte público.

Comunidade celebra

Os moradores do bairro América compareceram à inauguração e festejaram a reurbanização da praça. A comunidade é testemunha das transformações que o local passou nos últimos anos e a reforma do espaço é mais um investimento importante público municipal na região.

Um bairro com praça de qualidade, iluminada e com segurança proporciona que a comunidade tenha um local onde todos se sintam confortáveis para desfrutar e socializar uns com os outros, como observar Silmara Moura dos Santos, que mora em frente à praça. Ela avalia que agora o local vai proporcionar-lhe mais momentos de lazer com os vizinhos e família.

“Toda noite eu venho para a porta de casa conversar. Então, para mim, esta praça é uma maravilha. Vamos ter mais um espaço para jogar conversa fora. Além de tudo, ela ficou linda, embelezou ainda mais nosso bairro, a Prefeitura está de parabéns pelo trabalho”, sintetizou.

Para Hortência Padilha, de 63 anos, que tem o costume de fazer atividade física ao ar livre, a reforma da praça será mais um complemento para a saúde física e mental. A aracajuana é uma das mais antigas moradoras do bairro e aprovou a reurbanização do local. “Está muito linda a praça, vai trazer mais alegria para nós. Ficou tudo ótimo, tanto a quadra, quanto os balanços para as crianças, além das rampas que são ótimas para nós, idosos. Eu vou usar muito a praça para me exercitar, é um outro local, totalmente novo”, disse.

O morador Wilton Santos, de 69 anos, elogiou o trabalho da gestão municipal, que levou à comunidade uma nova possibilidade de lazer. “É impossível não ver as mudanças que a Prefeitura de Aracaju tem feito [na cidade] e essa praça é mais uma prova disso. Fico muito feliz em poder ter um local como esse perto de casa, a praça está nova, está bem iluminada, antes estava toda deteriorada, ganhamos um verdadeiro presente”, comentou Wilton Santos.

Para as crianças e adolescentes, a reurbanização da praça é sinônimo de lazer de qualidade, é o que afirma Cássio Alexandre da Costa, de 12 anos, que mora há pouco mais de um ano no local e já sente a mudança com a reforma da praça Franklin Roosevelt. “Quando eu cheguei aqui a praça estava bem acabada, mas agora a gente pode ver que realmente está nova. Eu já estava gostando antes da reforma acabar, e agora que pude ver de perto vejo que foi feito um ótimo trabalho. Vamos poder brincar com mais segurança ou até mesmo vir só para conversar. Estou animado para aproveitar a praça”, garantiu.

Programa de reurbanização

A modernização da praça Franklin Roosevelt faz parte de um programa mais amplo de requalificação de áreas de lazer em Aracaju, baseado no Planejamento Estratégico elaborado ainda em 2017. Desde então, a administração municipal já revitalizou ou construiu cerca de 60 praças, com o objetivo de oferecer espaços adequados para o lazer, a prática de atividades esportivas e a convivência social.

Além desta, a Prefeitura de Aracaju continua executando obras em outras nove praças da cidade, ampliando o acesso da população a locais adequados para o lazer e a prática de atividades esportivas, a exemplo da reurbanização da praça Frei Miguel Serafini, também no bairro América, que já está em andamento, com um investimento de R$ 1.994.054,29.

Com isso, a Prefeitura reafirma seu compromisso com o desenvolvimento urbano e a promoção da qualidade de vida, consolidando-se como uma referência na modernização e manutenção de espaços públicos.

AAN – foto assessoria