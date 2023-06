Prefeito Edvaldo Nogueira comparece ao Arraiá do Povo

O prefeito Edvaldo Nogueira compareceu ao Arraiá do Povo, na noite desta quinta-feira, 22. Realizado pelo Governo de Sergipe, o evento ocorre na Orla da Atalaia, desde o dia 1º de junho, com atrações nacionais e locais, movimentando a capital e o estado. Na 19ª noite do festejo, subiram ao palco a dupla sergipana Chiko Queiroga e Antônio Rogério, a cantora Isabela Serpa e a banda Flor de Maracujá. Ao participar da festa, ao lado do governador Fábio Mitidieri e do ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência, Márcio Macedo, Edvaldo destacou que “Sergipe vive seu melhor momento de festas juninas”.

“Fico muito feliz de poder participar desta festa maravilhosa. Desde o dia 1º de junho, a Orla da Atalaia tem recebido um número expressivo de pessoas, batendo recordes diários de público que tem se contagiado com o nosso Arraiá do Povo. A praça de eventos da Orla está linda, a festa está muito bem organizada e o público tem respondido a altura. Então, quero parabenizar o governador Fábio Mitidieri por essa grande parceria, para tornar Sergipe o país o forró e Aracaju a capital deste país”, declarou o prefeito.

Edvaldo ressaltou ainda o importante papel do Arraiá do Povo para as festividades sergipanas. “Com essa festa, a gente amplia as opções de eventos culturais em nossa cidade e no estado como um todo. Além disso, ela se junta a outras grandes festas formando uma programação diversificada, com o Centro de Criatividade, o Gonzação, a Rua de São João e o nosso Forró Caju, que se inicia amanhã, na praça Hilton Lopes, nos mercados centrais. Portanto, é uma parceria de sucesso, que reflete grandes resultados e que ajuda a alavancar ainda mais os festejos juninos de Sergipe”, completou.

Da mesma forma, o governador Fábio Mitidieri reiterou que, através da parceria formalizada, Governo e Prefeitura de Aracaju demonstram que “quando a política é acertada, bem feita, ela dá resultados imediatos”. “Hoje, Sergipe é o país do forró não apenas no sentimento, mas também na prática. O comércio está movimentado, a rede hoteleira está lotada e isso é resultado do trabalho assertivo que estamos fazendo, com muito orgulho para os sergipanos e turistas. Aqui, as pessoas encontram um São João de paz, de família, com grandes atrações da terra, mas também com artistas nacionais que projetam os nossos festejos. E vem mais por aí, porque amanhã começa o Forró Caju, com sua tradição e grande programação também. Obrigado, Edvaldo, por sempre acreditar na cultura. Serei um aliado seu para que possamos fortalecer a nossa cultura, cada vez mais”, disse.

Entre as atrações que já passaram pelo palco Rogério estão Mastruz com Leite, Dorgival Dantas, Adelmário Coelho, Jonas Esticado, os Gonzagas, Calcinha Preta, Tarcísio do Acordeon, Zé Vaqueiro e Solange Almeida. Até o dia 1º de julho, o Arraiá do Povo receberá outras atrações como Orquestra Sanfônica, Avine Vinny, Joelma, Xote Baião, Mano Walter, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Samyra Show, além de trios pé de serra e quadrilhas juninas.

