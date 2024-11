Prefeito eleito de General Maynard participa de Seminário Novos Gestores em Brasília

Evento reúne prefeitos eleitos para capacitação e busca de recursos para municípios

O prefeito eleito de General Maynard, Marcones Melo, marcou presença no Seminário Novos Gestores em Brasília, evento promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) para capacitar e orientar os novos líderes municipais. A primeira edição do seminário, que teve início nesta terça-feira, 5 de novembro, reúne prefeitos e prefeitas eleitos de diversas regiões do país, com o objetivo de oferecer orientações práticas e estabelecer estratégias para a busca de recursos federais.

Marcones Melo aproveitou o encontro para se inteirar sobre as melhores práticas para captação de verbas e implementação de projetos de desenvolvimento local. O prefeito eleito destacou a importância de aprender com especialistas e de compartilhar experiências com outros gestores, visando aprimorar as políticas públicas em General Maynard.

“A capacitação oferecida pelo Seminário Novos Gestores é fundamental para garantir que possamos fazer uma gestão mais eficiente e voltada para as necessidades reais da população. O acesso a orientações sobre captação de recursos e parcerias com ministérios é essencial para o desenvolvimento do nosso município,” declarou Marcones Melo.

O Seminário Novos Gestores segue durante o mês de novembro e conta com uma programação voltada para cada região do Brasil. A iniciativa busca fortalecer o conhecimento dos novos gestores municipais, capacitando-os para enfrentar os desafios dos próximos quatro anos com estratégias eficazes e maior integração entre municípios e órgãos federais.

Ascom / Marcones Melo