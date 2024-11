PREFEITO ELEITO, DR. SAMUEL DIALOGA COM SEBRAE, CODISE E SERGAS PARA IMPULSIONAR O DESENVOLVIMENTO

Com foco no desenvolvimento econômico de Nossa Senhora do Socorro, o prefeito eleito, Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), cumpriu nesta quarta-feira (27) uma agenda de reuniões estratégicas com representantes do Sebrae Sergipe, da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise) e da Sergipe Gás (Sergas).

O objetivo foi alinhar ações que promovam o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, além de fortalecer parcerias para o benefício da população.

“Mesmo antes do início do nosso mandato, já estamos trabalhando em prol do desenvolvimento de Socorro. Visitar instituições como essas é essencial para entender as potencialidades que cada uma pode oferecer ao município e alinhar estratégias que irão beneficiar diretamente os moradores de Socorro”, ressaltou Dr. Samuel.

No Sebrae, instituição referência no estímulo ao empreendedorismo em Sergipe, Samuel se reuniu com o diretor técnico Brenno Barreto e integrantes da sua equipe para dialogar sobre ações que podem ser implementadas no município de Socorro. “A gente apresentou todo o Sebrae e expusemos os mais diversos projetos, na área da inovação, educação e comércio. Acho fundamental o interesse e a iniciativa do prefeito, demonstrando realmente um compromisso com a gestão pública. A gente fica bastante feliz em perceber a importância do Sebrae dentro do município de Nossa Senhora do Socorro, juntamente com os seus empresariados”, afirmou Brenno.

A segunda visita do dia foi na sede da Codise para uma reunião com o presidente Ronaldo Guimarães, que relatou ter sido uma satisfação receber o prefeito eleito, “Socorro é um dos principais distritos industriais que o Estado tem hoje e a Codise tem um papel fundamental em atuar junto ao município na melhoria das demandas, na melhoria das indústrias que já estão lá e na prospecção de novos negócios”, pontuou Ronaldo. Durante a reunião, foram discutidas estratégias para potencializar o Distrito Industrial do município.

Encerrando a agenda, o prefeito eleito esteve com o presidente da Sergas, José Matos, pautando a distribuição de gás natural em Socorro, que contribui com o desenvolvimento econômico e social do município. “O maior volume de clientes da Sergas hoje está no município de Socorro, ele é um município muito importante para a gente. Essa parceria Sergas e Socorro tende a se estreitar cada vez mais, as perspectivas futuras para o município são muito boas”, destacou José.

As reuniões reforçam o compromisso da futura gestão em estabelecer parcerias que promovam o desenvolvimento econômico e social, com o intuito de consolidar Nossa Senhora do Socorro como um dos principais pólos de crescimento de Sergipe.

Foto assessoria

Por Fernanda Santiago