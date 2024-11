PREFEITO ELEITO, SÉRGIO REIS SAI EM DEFESA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E PELA MANUTENÇÃO DA EQUOTERAPIA

O prefeito eleito de Lagarto, Sérgio (PSD), comunicou à população, nesta sexta-feira, 1, durante uma live em seu perfil no Instagram, que está acompanhando os últimos acontecimentos relacionados à permuta do Parque de Exposição Paulo Nicolau de Almeida. Ele se posicionou em defesa do parque e pela manutenção das atividades de equoterapia no local.

“Entre os interesses políticos de quem quer que seja e os interesses do povo, eu sempre vou ficar ao lado do povo”, afirmou o prefeito eleito, reforçando o compromisso com mães atípicas que dependem do espaço para que seus filhos façam terapias com a utilização de cavalos.

“Ali existe uma associação que há muito tempo vem prestando serviço social essencial à comunidade porque o município de Lagarto não disponibiliza, que é a equoterapia [para crianças autistas]”, disse Sérgio.

Alternativas

Na live, Sérgio defendeu alternativas para a instalação de empreendimentos empresariais em outras áreas do município de Lagarto para evitar que o patrimônio histórico e que atividades terapêuticas para pessoas neuroatípicas sejam afetadas.

Ele colocou sua gestão à frente da prefeitura, a partir de 2025, à disposição para que se estude novos espaços, amplos e bem localizados, que possam ser concedidos para a criação de lojas comerciais.

Trâmite jurídico

Nos últimos dias, uma liminar que impedia intervenção no Parque de Exposição por se tratar de um patrimônio histórico foi derrubada, o que permitiu à prefeita Hilda Ribeiro (REPUBLICANOS) dar seguimento à permuta de concessão do espaço público para a iniciativa privada.

No entanto, a decisão não é de caráter definitivo, visto que o processo em defesa da manutenção do parque está em andamento.

