Prefeito Eraldo conquista maioria na Câmara e fortalece sua governabilidade com 8 vereadores

O Prefeito Eraldo demonstrou, mais uma vez, sua capacidade de articulação política e visão estratégica ao consolidar uma nova maioria na Câmara Municipal. Após a adesão inicial do Vereador Agnaldo e uma negociação de mestre, o grupo de apoio à gestão saltou de 6 para 8 vereadores em um movimento que reconfigura o cenário político local, garantindo o suporte necessário para a aprovação de projetos cruciais para o desenvolvimento da cidade.

A consolidação veio com a adesão de duas figuras-chave, o Presidente da Câmara, Gerson Félix, e o Vice-presidente, André Sousa. Este é um marco que não apenas assegura a governabilidade, mas também sinaliza um período de maior estabilidade e consenso entre os poderes Executivo e Legislativo. Essa união de 8 vereadores visa acelerar a entrega de obras e serviços essenciais.

Com a base consolidada e a maioria garantida, o Prefeito Eraldo agora tem o caminho pavimentado para implementar integralmente seu plano de governo, que tem como foco a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Texto e foto assessoria