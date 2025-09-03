Prefeito Eraldo do Frigorífico recebe Governador Fábio no Ciranda Sergipe em Itabaianinha

Itabaianinha recebeu nesta semana a visita do governador Fábio Mitidieri, que trouxe para o município o Ciranda Sergipe, programa do Governo do Estado voltado para oferecer serviços gratuitos e de qualidade à população. A iniciativa contempla diversas áreas, como saúde, cidadania, assistência social e geração de oportunidades, aproximando ainda mais o governo do povo.

O prefeito Eraldo do Frigorífico fez questão de acompanhar de perto a chegada do programa, ressaltando a importância dessa ação para as famílias itabaianinhenses. Segundo ele, parcerias como essa fortalecem o compromisso da gestão municipal em garantir dignidade, cuidado e acesso a direitos básicos para todos.

A vinda do Ciranda Sergipe a Itabaianinha reforça a união entre Prefeitura e Governo do Estado, mostrando que quando se trabalha lado a lado, quem ganha é sempre a população. O prefeito destacou ainda que continuará buscando investimentos e projetos em parceria com o Estado, sempre com o propósito de melhorar a vida do povo itabaianinhense.

