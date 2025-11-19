Prefeito Eraldo e governador Fábio Mitidieri inauguram escola revitalizada em Itabaianinha

O prefeito Eraldo do Frigorífico e o governador Fábio Mitidieri comandaram, no último dia 19 de novembro, a inauguração das obras de modernização do Colégio Estadual Monsenhor Olímpio Campos, em Itabaianinha. O ato contou ainda com a presença do vice-governador Zezinho Sobral, secretários estaduais, lideranças locais e representantes da comunidade escolar.

A unidade de ensino passou por uma reestruturação completa, com expansão do prédio, construção de quadra poliesportiva, implantação de salas climatizadas, novo laboratório de informática e diversos ajustes estruturais que elevam o padrão da educação oferecida aos estudantes.

Durante a solenidade, tanto o governador quanto o prefeito destacaram a importância de fortalecer a educação pública. Em sua fala, o prefeito Eraldo ressaltou: “Quando investimos em escola, investimos no futuro do nosso povo. Queremos que o filho do trabalhador tenha acesso a oportunidades reais, desde o ensino básico até chegar ao ensino superior”.

A inauguração atraiu estudantes, professores e moradores, que celebraram mais um avanço para a educação do município.

