Prefeito exonera pessoas da cota de vereadores em Canindé do São Fransisco

A gestão municipal de Canindé do São Francisco desligou do quadro de funcionários algumas pessoas ligadas a alguns vereadores. A vereadora Joelma Mota teve vários da sua lista de pedidos ao prefeito Machadinho exonerados da folha de pagamento.

Mais de cinco fontes relataram ao site que pessoas ligados aos vereadores Jenilson Feitosa e Tutucha também foram desligadas da folha de pagamento, ou do quadro de funcionários (exoneradas) e que a mesma situação poderia chegar aos do vereador Diogo, completando então cinco vereadores. Todas as pessoas exoneradas são da cota dos vereadores.

Seguindo ainda uma fonte muito próxima, as exonerações se devem ao fato dos vereadores participarem da confraternização do deputado estadual Jefersson Andrade no último final de semana no Município de Nossa Senhora de Lourdes, no qual ocorreu uma confraternização com participação de vários líderes. Nessa ocasião, os vereadores de Canindé de São Francisco, que foram eleitos pela base de Kaká Andrade (PSD). Esse ato não foi bem digerido pelo núcleo de pensamento político do prefeito Machado Barbosa provocando as exonerações.

Como previsto pelo site Revista Canindé no início do mês, esse seria o primeiro fato político, provocando, na análise, um rompimento político, ao menos de momento. Muito aprovam a atitude de Machadinho em exonerar, outros não. “Machadinho vai chamar eles e contornar a situação, pois existe “instrumentos” para isso. É o jogo político”, finalizou uma fonte próxima à gestão.

Os vereadores Diogo, Jenilson e Tutucha foram questionados pelo site e até o fechamento da matéria não se manifestaram. Uma fonte da vereadora Joelma confirmou, inclusive com indignação.

O fato já é público em Canindé e deve ganhar força e repercussão.

Por Adeval Marques