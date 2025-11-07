E-mail: faxaju@faxaju.com.br
Aracaju, 7 de novembro de 2025

Aracaju, 31 de outubro de 2025

Search

Prefeito Galego da Samba tem 50,65% de aprovação, diz Instituto EIPE

  • |  
a076224e-1318-48f1-b5ce-0f9d74eadc1f

O Instituto de Pesquisa e Ensino (EIPE) conduziu um levantamento sobre a avaliação da administração do prefeito Galego da Samba (PSD) no município de Riachão do Dantas.

Os dados revelam que 50,65% dos entrevistados consideram a gestão positiva, enquanto 29,41% a avaliam negativamente. Além disso, 19,93% dos participantes manifestaram uma posição neutra.

Após dez meses à frente da administração municipal, a população riaochoense demonstra estar dividida em relação ao governo atual.

Texto e foto assessoria

Leia também