Prefeito Ivan Sobral realiza balanço de ações dos cem dias de gestão em Itaporanga

Ato foi realizado na Câmara Municipal e reuniu secretários, colaboradores, vereadores e população em geral

A gestão Novos Rumos chegou aos 100 dias de trabalho, o primeiro marco do início de uma jornada intensa e incessante na busca pelo desenvolvimento de Itaporanga. E como forma de promover a transparência, num ato de prestação de contas, o prefeito Ivan Sobral reuniu a população na manhã desta sexta-feira, 11, na Câmara de Vereadores, para apresentação do balanço de ações desses primeiros dias da administração municipal sob o seu comando.

Durante o ato, que reuniu secretários, vereadores, colaboradores, lideranças locais e população em geral, o prefeito fez uma breve explanação de todos os avanços registrados durante todos esses dias de gestão, bem como, na oportunidade, realizou anúncios de planejamentos que deverão promover desenvolvimento para o município e qualidade de vida para o seu povo.

“A gente vê naturalmente, nesses primeiros dias, os avanços, as conquistas, que a gente realmente está no rumo certo e isso é muito importante. A gestão que estamos implementando estará sempre sustentada nos pilares da melhoria da qualidade de vida do nosso povo e o desenvolvimento do nosso município. Temos buscado sempre fazer o melhor para as pessoas que acreditaram no nosso potencial”, destacou o gestor municipal em seu discurso.

Entre as ações destacadas pelo gestor, estão a reforma administrativa, promovida ainda no primeiro mês da administração municipal, com a criação de secretarias, como a da Comunicação, a do Desenvolvimento Econômico, a de Governo, do Desenvolvimento Agrário e de Serviços Urbanos.

“A reforma administrativa foi fundamental para que pudéssemos estar hoje comemorando conquistas. A estrutura administrativa estava defasada, precisava de uma atualização, para os moldes atuais de administração pública, para que possamos fazer uma gestão moderna e eficiente”, disse Ivan.

Entre os principais pontos explanados, estão, no Desenvolvimento Agrário e Rural, a ampliação de tratores para os serviços de agricultura, ações de aragem de terras e distribuição de sementes; no Esporte, Itaporanga conta com o retorno de campeonatos importantes; na Cultura e Turismo, a volta dos festejos tradicionais, além da inserção de Itaporanga na rota do turismo sergipano; a Infraestrutura tem atuado no planejamento de diversas obras que estão entre reformas de equipamentos e construção de projetos importantes para a cidade; além disso, a Administração tem buscado o equilíbrio fiscal e administrativo da gestão.

Futuros projetos

Durante o evento, o prefeito Ivan Sobral anunciou ainda a criação da Guarda Municipal, a implantação de um Banco Municipal e instituição da moeda local, fortalecendo a economia municipal.

“Estamos planejando, estruturando para que em breve a gente possa estar fazendo concurso público para poder criar e convocar a nossa Guarda Municipal. Já a pasta do Desenvolvimento Econômico, que estamos estruturando, vamos buscar no âmbito nacional, empresas e grupos que queiram se instalar no Nordeste, para que possamos apresentar o potencial de Itaporanga d’Ajuda. Vamos criar a moeda local para que possamos preservar o nosso dinheiro aqui na cidade, pois como estamos a 28 quilômetros da capital, o que é bom por um lado, por outro, o dinheiro acaba escorrendo para capital e, por isso, temos esse plano de implantar o Banco Municipal e uma moeda local”, pontuou Ivan Sobral.

Balanço Saúde

Atualmente, a Secretaria da Saúde possui 16 equipes de Saúde da Família atendendo em torno de 3 mil pessoas. De acordo com o secretário Jardel Vasconcelos, são mais de 33 equipamentos disponíveis no município e nos últimos três meses, foram registradas mais de 7.700 consultas na Atenção Primária, mais de 10 mil atendimentos e mais de 21 mil procedimentos.

“De acordo com o Ministério da Saúde, esse é um ótimo desempenho para atingir toda população. Temos nesses 100 dias desempenhado um papel de muito afinco, de muito trabalho e desenvolvimento nesse período. A saúde vem desenvolvendo algumas ações, das quais permeiam planejamento de promoção e prevenção das necessidades da população. Numa perspectiva regional podemos alcançar grandes melhorias para nossa população”, destacou o secretário da Saúde.

Educação

A secretária da Educação, Ana Lúcia, destaca como uma das ações mais importantes para o desenvolvimentos dos trabalhos nestes primeiros 100 dias de gestão, a criação de coordenadorias pedagógicas importantes para o funcionamento da pasta.

“Uma ação primordial para darmos evolução a toda essa estrutura, foi a criação das coordenadorias de apoio socioemocional; de alfabetização; de apoio a gestão escolar; de currículo, formação e avaliação; e dessa forma, aprimoramos os nossos trabalhos. Além disso, reformamos quatro escolas, de forma a melhorarmos a estrutura para os nossos alunos. Ainda em janeiro realizamos a busca ativa escolar, ampliando as matrículas da nossa rede municipal”, explicou a secretária.

Serviços Urbanos

A Secretaria de Serviços Urbanos foi criada em fevereiro, a partir da reforma administrativa, de competência da pasta estão as ações de coleta de resíduos, manutenção de estradas vicinais, iluminação pública, limpeza e varrição, coleta de entulhos, cemitérios e pinturas.

“Nosso prefeito vem se empenhando muito para que possamos tocar os trabalhos. De fevereiro até hoje, já foram coletadas mais de 850 toneladas de lixo em nosso município. Os serviços de manutenção de estradas vicinais já atingiram cerca de 80 quilômetros, tendo passado pelos povoados Água Bonita, Salvadorzinho, Campos, Tapera, Tinga, Telha, Saco, Sapé, Rio Fundo do Abaís, Tejupeba e Colônia Sapé. Na iluminação pública, 218 novas luminárias já foram instaladas, 149 lâmpadas trocadas e mais de 25 refletores”, destacou o secretário Wallace Barreto, ao fazer um balanço das ações.

Assistência Social

De acordo com a secretária da Assistência Social, Rafaella Souza, 46% da população de Itaporanga se encontra em situação de vulnerabilidade social, com isso, se faz necessário a promoção de ações importantes e efetivas para a garantia de direitos, entre as políticas públicas de fortalecimento de vínculos, de políticas de transferência de renda e de segurança alimentar.

“Nossa equipe da Assistência Social tem trabalhado diuturnamente para de fato entregar melhores resultados, benefícios e direitos a nossa população. Nossa equipe está alinhada e bem posicionada em todos os equipamentos recebendo os nossos assistidos da melhor maneira possível, com um atendimento humanizado e acolhedor. Nós estamos lidando com uma parcela da nossa população em situação de extrema vulnerabilidade, portanto temos que mostrar a diferença e mostrar que eles têm direitos, desde então já realizamos cerca de oito mil atendimentos em todos os nossos equipamentos”, garantiu a primeira-dama.

Texto e Foto: Secom / Itaporanga d’Ajuda