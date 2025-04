Prefeito Juca apresenta balanço dos 100 dias à frente de Laranjeiras

Em evento que lotou o auditório do campus da Universidade Federal de Sergipe (UFS) em Laranjeiras na manhã desta quinta-feira (24), o prefeito José de Araújo Leite Neto (Juca), acompanhado de parte do secretariado, apresentou um balanço das ações realizadas nos primeiros 100 dias de sua nova gestão. Os servidores públicos efetivos e comissionados, acompanharam atentamente as realizações em diversas áreas da administração municipal.

Um dos momentos mais importantes da prestação de contas foi o expressivo aumento no número de matrículas na rede municipal de ensino, que já ultrapassa a marca de 7.000 alunos. Além disso, o prefeito destacou importantes avanços nos programas educacionais, como o aumento no valor do Programa de Auxílio ao Estudante (PAE) e sua ampliação para atender alunos com deficiência e neurodivergentes, demonstrando o compromisso da gestão com a inclusão. Assim como, o aumento no valor do DIN DIN, que vem trazendo mais comida na mesa dos laranjeirenses.

Na área da saúde, a administração municipal anunciou a contratação de mais profissionais para atender no Centro de Especialidades e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), ampliando significativamente a capacidade de atendimento à população e reduzindo o tempo de espera para consultas e procedimentos.

Em seu terceiro mandato, Juca dá continuidade a uma administração que conta com mais de 80% de aprovação dos laranjeirenses. Os resultados são fruto de um trabalho que vem promovendo mais oportunidades de geração de emprego e renda, além da oferta de cursos profissionalizantes que já qualificaram mais de 1.500 pessoas.

“O povo nos deixou à frente da Prefeitura porque acredita no nosso projeto de desenvolvimento e as diferenças que executamos nos dois mandatos. Agora, neste terceiro mandato, vamos continuar trabalhando para cada laranjeirense”, afirmou o prefeito durante a apresentação.

A gestão também tem se destacado pela melhoria na qualidade da educação, saúde, infraestrutura e inovação tecnológica, além da ampliação das políticas públicas de Assistência Social, proporcionando mais dignidade aos cidadãos.

O balanço dos primeiros 100 dias reforça o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida da população, pavimentando o caminho para novas conquistas ao longo deste terceiro mandato.

Por release Comunicação/ASCOM PML.