PREFEITO JUCA DEFINE PRIMEIROS DETALHES PARA PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS

O prefeito de Laranjeiras, José de Araújo Leite Neto (Juca), reuniu-se na manhã de ontem , 4, com secretários e representantes da empresa que vai fornecer e instalar em Laranjeiras usinas solares para a produção e geração de energia nos prédios públicos e a Implantação de Iluminação de Led em toda a cidade, bairros e povoados.

Com o investimento, Laranjeiras será a primeira Cidade do Nordeste a ter um sistema de energia limpa e renovável no âmbito da administração pública.

A previsão é que o novo sistema esteja em operação em um período de até um ano. Até lá, os representantes da empresa estarão em campo para realizar todos os estudos técnicos necessários. Entre os benefícios de utilização da energia solar, estão a preservação do meio ambiente, a boa aplicação dos recursos públicos, a redução de quase 70% dos custos com energia elétrica por um período de 25 anos, a climatização com ar condicionados em todas as escolas municipais, a geração de emprego e renda com as contratações a serem realizadas pela prestadora de serviços, entre outros.

“O investimento é em algo inovador, grandioso e desafiador, porém nós precisamos realizar isto em nome do meio ambiente, da redução de custos para os cofres da Prefeitura e por em prática o que se denomina eficiência energética. Com a utilização de uma energia limpa e renovável, todos ganham e garantiremos uma qualidade de vida melhor para as próximas de gerações. A nossa gestão tem compromisso em trazer para os laranjeirenses o que há de mais moderno e eficiente”, destacou Juca.

A contratação foi realizada através de processo licitatório no modelo de uma PPP – Parceria Público-Privada com investimento 100% da empresa vencedora.

Por Release Comunicação/ASCOM PML.