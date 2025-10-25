Prefeito Juca inaugura Centro de Cultura Horácio Hora, na cidade de Laranjeiras

O Prefeito de Laranjeiras, José de Araújo Leite Neto (Juca), acompanhado de autoridades locais e do Secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, inaugurou nesta sexta-feira, (24), Dia da Sergipanidade, o Centro de Cultura Horácio Hora, que tem como destque principal a obra Madona, pintada em Paris, em 1887, três anos antes da sua morte em 1890.

O espaço localizado no Bureaux de Informações Turísticas, no município histórico, também conta com réplicas de outras obras do artista laranjeirense, que viveu a infância e a adolescência em Laranjeiras e, aos 22 anos, foi aprimorar suas habilidades artísticas na capital francesa.

O curador Marchand, Eduardo Paixão, destacou que: “os laranjeirenses hoje têm o privilégio de ver e apreciar obras de um artista que levou o nome de Laranjeiras e de Sergipe para a Europa. Sem dúvida, Horácio Hora inspirou tantos outros pintores, não só em Sergipe, mas no Brasil e no mundo. Portanto, ter uma obra original de Horácio Hora na sua terra natal é uma conquista histórica Por isso, só temos que enaltecer a sensibilidade de uma gestão que incentiva a valorização das suas personalidades ilustres e da identidade cultural de uma cidade tão rica em belzas naturais, arte e cultura”, disse.

O Secretário Municipal de Cultura, Leomax Célio ressaltou que, com a inauguração do Centro Cultural, Laranjeiras reafirma a importância de ser uma cidade-refrência em arte e cultura, não só em Sergipe, mas em todo Brasil. “Laranjeiras já é conhecida pelas suas belezas naturais, diversidade de arte e cultura, mas, agora, com este centro cultural dedicado a um artista de renome mundial e filho desta cidade, reafirmamos o compromisso de valorização e preservação da nossa identidade. Contudo, Laranjeiras ganha um templo, que é um convite à inspiração para novas gerações”, destacou.

O prefeito de Laranjeiras, José de Araújo Leite Neto frisou que a inauguração do Centro Cultural não é somente uma obra entregue à população, mas um espaço para aproximar os laranjeirenses do mundo das artes e da cultura. “Cada obra em Laranjeiras não é só concreto, mas traz um sentimento de pertencimento e responsabilidade social. Nesta, por exemplo, fizemos a aquisição de uma obra de arte original de uma artista local, que levou ao mundo o nome da nossa cidade e do nosso estado. A partir disso, pensamos neste centro para enaltecer as obras e o artista tão grandioso, que é Horácio Hora. Já temos aqui um monumento com os restos mortais, mas isto ainda não era suficiente. Dessa maneira, hoje fazemos uma homenagem mais do que justa e isso vai inspirar gerações futuras”, reafirmou o prefeito.

Por Release Comunicação/ASCOM PML.