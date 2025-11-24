Prefeito Juca inaugura obras na Camaratuba, no município de Laranjeiras

A Prefeitura de Laranjeiras inaugurou no último sábado, (22), mais três importantes obras de infraestrutura no município, desta vez no povoado Camaratuba. A nova praça, a reforma da quadra de esportes e a pavimentação asfáltica de ruas da comunidade foram entregues à população. O evento reuniu moradores, lideranças locais e representantes da gestão municipal.

As intervenções fazem parte do conjunto de investimentos que a Prefeitura vem realizando em diversosbairros e povoados, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e garantir mais dignidade aos laranjeirenses. Em Camaratuba, as obras mudam a rotina da comunidade e reforçam o cuidado e valorização do povoado, que por muitos anos aguardou por melhorias estruturais.

A nova praça se torna um ponto de encontro e convivência para famílias, crianças e idosos. Com área de lazer, iluminação adequada e espaço para socialização. Já a quadra de esportes, completamente reformada, oferece melhores condições para a prática de atividades físicas e esportivas. Com adequações na estrutura, melhorias no piso, iluminação e pintura, o espaço passa a atender com mais segurança jovens, crianças e atletas amadores.

A pavimentação asfáltica, por sua vez, representa um antigo desejo da população da Camaratuba. As ruas que antes eram marcadas pela poeira em períodos de verão e pela lama em dias de chuva agora contam com asfalto, o que facilita a mobilidade de pedestres, motociclistas, motoristas e serviços de emergência.

Durante a solenidade de inauguração, o prefeito Juca destacou que as obras representam mais um passo na estratégia de levar investimentos para áreas historicamente esquecidas.

“Nossa gestão tem priorizado ações que cheguem efetivamente às comunidades e mudem a realidade do dia a dia do cidadão. Estamos conseguindo chegar em locais onde outras gestões não chegaram, alcançando povoados que por anos acumularam demandas sem resposta. Em Camaratuba, essa presença do poder público é percebida pelos moradores na prática, com melhorias visíveis nas ruas, nos espaços de convivência e nas condições de lazer e esportes”, disse o prefeito.

Por Release Comunicação/ASCOM PML.