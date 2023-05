Prefeito Júnior Macarrão anuncia projeto de construção de 150 casas populares com apoio do Ministro Márcio Macedo

O prefeito de Santa Rosa de Lima, Júnior Macarrão, compartilhou com entusiasmo os resultados de sua reunião com o Ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo. O encontro foi marcado pela apresentação de um projeto crucial para a cidade: a construção de 150 casas populares. E a boa notícia é que o prefeito recebeu um apoio muito positivo e encorajador do Ministro Márcio Macedo!

Com esperança e satisfação, o prefeito saiu dessa reunião confiante de que o ministro demonstrou total atenção e interesse no pedido. A parceria estabelecida será fundamental para melhorar a qualidade de vida de muitas famílias na querida cidade de Santa Rosa de Lima.

A construção de casas populares é uma demanda importante e necessária, visando oferecer moradia digna e condições adequadas a todos os cidadãos. Por meio dessa iniciativa, será possível promover o desenvolvimento social e a inclusão, proporcionando mais conforto e segurança para aqueles que mais precisam.

O prefeito expressa sua gratidão ao Ministro Márcio Macedo pela disponibilidade e comprometimento com a causa. O apoio do ministro é fundamental para transformar esse projeto em realidade. Júnior Macarrão e sua equipe da prefeitura estão empenhados em garantir que tudo ocorra conforme o planejado, visando a construção ágil e eficiente das casas populares.

Essa conquista representa um marco importante para Santa Rosa de Lima e reforça o compromisso do prefeito e de sua equipe em buscar soluções efetivas para as necessidades da comunidade. A construção das casas populares proporcionará um impacto significativo na vida de muitas pessoas, oferecendo-lhes um lar digno e contribuindo para o progresso da cidade.

TDantas Comunicação