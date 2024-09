Prefeito Júnior Macarrão mantém tradição e realiza Desfile  em Santa Rosa de Lima

No dia 14 de setembro, a cidade de Santa Rosa de Lima será sede de mais uma edição do tradicional Desfile Cívico, reforçando o compromisso da gestão com a cultura e o civismo local. O evento acontecerá na Avenida Filadelfo Alves de Lima, a partir das 16h, e o tema escolhido para este ano é “A Evolução dos Jogos Olímpicos”, destacando a importância do esporte e da educação na formação de cidadãos.

O prefeito Júnior Macarrão, que tem sido responsável por manter viva essa tradição, ressaltou a importância do desfile para a comunidade. “O Desfile Cívico é um momento de união e orgulho para o nosso povo. Este ano, com o tema dos Jogos Olímpicos, queremos mostrar como o esporte inspira e transforma vidas, além de fortalecer o espírito de cidadania em nossa cidade”, destacou o gestor.

A expectativa é que escolas, grupos culturais e a população participem ativamente, tornando o evento mais um marco na história de Santa Rosa de Lima.

