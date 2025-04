PREFEITO MARCONES RECEBE GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI E ASSEGURA NOVOS INVESTIMENTOS PARA GENERAL MAYNARD

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, esteve na manhã desta quarta-feira, 9, em General Maynard para acompanhar de perto importantes obras do Governo do Estado e anunciar novos investimentos que vão beneficiar diretamente a população do município.

Durante a visita, o governador Fábio Mitidieri fiscalizou as obras do novo Centro de Apoio Comunitário, localizado no povoado Leite Neto. Com os trabalhos em ritmo acelerado, a entrega está prevista para o mês de junho, mas há expectativa de antecipação.

“Nós estamos aqui em General Maynard visitando algumas obras importantes do Governo do Estado. Estamos no povoado Leite Neto, onde está sendo construído o Centro de Apoio Comunitário, com previsão de entrega para o mês de junho. A ideia é que a gente possa até antecipar essa entrega”, disse o governador.

O prefeito de General Maynard, Marcones Melo comemorou o pedido para antecipar a entrega do Centro de Apoio Comunitário e registrou que o espaço servirá para o bem-estar da população: “Aqui vai funcionar tudo e mais um pouco. Eventos, ações do municipio, ações do povo, tudo isso será realizado aqui”, afirmou.

Outro ponto de destaque foi a autorização para a pavimentação da rodovia que liga a sede de General Maynard ao povoado Pinga Fogo — uma demanda apresentada pelo prefeito Marcones Melo, que tem atuado de forma constante em busca de melhorias para a infraestrutura e mobilidade do município.

Na área da segurança viária, Mitidieri reforçou o compromisso com a população ao confirmar intervenções no trecho da rodovia com curva perigosa na saída para Carmópolis, onde será realizado o alargamento da pista para evitar acidentes.

“Também autorizamos a pavimentação da rodovia que liga a sede do município ao povoado Pinga Fogo, um pedido do prefeito Marcones, e já anunciamos o alargamento do trecho perigoso na saída para Carmópolis.”

Além disso, Fábio Mitidieri anunciou que General Maynard receberá, no mês de junho, uma edição do programa Sergipe é Aqui, iniciativa que leva serviços públicos do Governo do Estado diretamente para mais perto da população.

A visita reforça o compromisso do Governo de Sergipe com o desenvolvimento de General Maynard, que tem se destacado como exemplo de gestão alinhada com o Estado. A boa relação entre a administração municipal e o governo estadual tem resultado em importantes conquistas para a cidade.

