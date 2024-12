Prefeito Pedro Balbino homenageia militares da Escola Albano Franco

pA Escola Municipal Dr. Albano Franco, única unidade escolar cívico-militar do Estado de Sergipe, tem se destacado por proporcionar uma educação pública de qualidade ao município de Tomar de Geru e região.

Diante desse cenário próspero, o prefeito Pedrinho de Balbino (PP) promoveu, nesta sexta-feira, 06, uma homenagem aos militares lotados na instituição de ensino, reconhecendo, assim, a importância desse modelo educacional.

A homenagem aos valorosos militares da Escola Albano Franco aconteceu por meio da entrega de uma placa decorativa. A cerimônia buscou reconhecer o empenho desses profissionais na promoção da educação da comunidade gerurense.

Na ocasião, o prefeito enfatizou que a implementação do formato cívico-militar foi um passo crucial para o desenvolvimento social e educacional do município, proporcionando uma formação integral que valoriza a disciplina, a cidadania e o respeito, fundamentais para a construção de um futuro melhor.

Com 30 anos de história, a escola passou a operar sob o Programa Cívico-militar em 2022, seguindo diretrizes do programa implementado pelo Governo Federal em 2019. Atualmente, conta com quase 800 alunos e mais de 100 colaboradores dedicados a formar cidadãos conscientes e responsáveis.

