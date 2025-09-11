Prefeito Rogério Sobral amplia obras de asfalto e transforma ruas de Ribeirópolis

O prefeito Rogério Sobral intensifica obras de pavimentação em Ribeirópolis, garantindo mais mobilidade, segurança e qualidade de vida para os moradores da cidade.

O prefeito Rogério Sobral mantém o compromisso com a melhoria da infraestrutura urbana de Ribeirópolis, promovendo obras de pavimentação que abrangem diversos bairros e ruas da cidade. A iniciativa, realizada em parceria com o Governo do Estado de Sergipe, visa proporcionar mais mobilidade, segurança e valorização para a população local.

Segundo o gestor municipal, “as ruas estão recebendo pavimentação asfáltica, trazendo mais conforto para quem transita todos os dias pela cidade”. As obras contemplam asfaltamento, drenagem de águas pluviais e ajustes na sinalização viária, garantindo circulação segura de veículos e pedestres.

A ação também impacta diretamente o desenvolvimento econômico local, facilitando o acesso a comércios, escolas, unidades de saúde e serviços públicos essenciais. A Secretaria Municipal de Obras acompanha de perto cada etapa, assegurando que os trabalhos sejam executados com qualidade e dentro dos prazos estabelecidos.

O prefeito Rogério Sobral enfatizou que o objetivo é que todos os moradores percebam os efeitos positivos das melhorias. “Mais desenvolvimento, mais mobilidade e mais valorização são compromissos que seguimos cumprindo todos os dias para cuidar da nossa cidade”, afirmou.

O projeto integra um programa maior de infraestrutura urbana, em que a Prefeitura e o Governo do Estado trabalham em conjunto para ampliar o alcance das obras e acelerar a entrega de benefícios para a população. Para mais informações sobre os programas e investimentos do Governo do Estado, acesse: www.se.gov.br

Texto e foto assessoria