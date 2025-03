Prefeito de Ribeirópolis anuncia cadastro para a entrega de peixes

O prefeito Rogério Sobral anunciou o cadastro para distribuição de peixes em povoados de Ribeirópolis entre 18 e 21/03. Confira locais e documentos necessários!

O prefeito de Ribeirópolis, Rogério Sobral, anunciou esta semana o início do cadastro para distribuição de peixes aos moradores dos povoados do município. A ação social, que começou no dia 18 de março, segue até esta sexta-feira (21/03), atendendo diversas comunidades rurais.

Em suas redes sociais, o prefeito destacou: “Estamos levando esse benefício importante para as famílias dos nossos povoados, garantindo alimentação de qualidade e apoio às comunidades rurais”. O cadastro está sendo realizado em locais estratégicos como postos de saúde, escolas e igrejas.

Cronograma Completo

TERÇA-FEIRA, 18/03

Serra do Machado (Posto de Saúde)

Serrinha (Posto de Saúde de Serra do Machado)

Esteios (Posto de Saúde de Serra do Machado)

Pazendrama (11h – Ao lado da Igreja)

Pão Febrera (11h – Posto de Saúde)

Pinheiro (11h30 – Mercearia de André)

Coite dos Borges (11h30 – Mercearia de André)

QUARTA-FEIRA, 19/03

Quehanos (Ao lado da Igreja)

Sítio Velho (10h – Posto de Saúde)

Lago da Água (11h – Escola Municipal)

QUINTA-FEIRA, 20/03

Mágues (Ao lado da Igreja)

Malhada das Cabelas (Bar de Fabinho)

Carabas (Bar de Fabinho)

Velaphe (Ao lado da Igreja)

Lagoa da Mais (10h30 – Ao lado da Igreja)

Salgado (11h – Ao lado da Igreja)

SEXTA-FEIRA, 21/03

Raclinho (Posto de Saúde)

Lagoa das Esperas (Escola Municipal)

Serra Redonda (10h30 – Escola)

Maras Pretas (11h – Ao lado da Igreja)

Documentos obrigatórios:

✔ NIS (Número de Identificação Social)

✔ RIS (Registro de Identificação Social)

✔ Comprovante de residência

Importante: Apenas um cadastro por família será permitido. A ação tem como objetivo fortalecer a segurança alimentar nas comunidades rurais de Ribeirópolis.

