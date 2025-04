Prefeito Rogério Sobral distribui peixe na semana santa para famílias em Ribeirópolis

O peixe da Semana Santa foi garantido para diversas famílias de Ribeirópolis graças à ação solidária do Governo Municipal, realizada pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. O prefeito Rogério Sobral e sua equipe, incluindo o vice-prefeito Marquinhos de Maria de Nelson e a secretária Vânia Carvalho, fizeram a entrega de pacotes compostos por peixe, arroz e leite de coco, alimentos essenciais para a celebração da data.

A ação foi realizada em diversos pontos da cidade e beneficiou inúmeras famílias em situação de vulnerabilidade social. A presença do prefeito durante a distribuição foi marcada por muita gratidão por parte dos munícipes, que agradeceram o empenho da gestão em apoiar as comunidades mais carentes.

A distribuição do peixe da Semana Santa não é uma iniciativa isolada, mas parte de um conjunto de ações que a Prefeitura de Ribeirópolis tem realizado para melhorar as condições de vida dos moradores da cidade. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social tem atuado ativamente para promover o bem-estar da população, principalmente em momentos de necessidade.

O prefeito Rogério Sobral, junto aos seus colaboradores, tem reafirmado o compromisso com a cidade e com aqueles que mais necessitam, demonstrando solidariedade e cuidado com as famílias em situação de vulnerabilidade social.

Com o lema “Construindo com você um novo tempo”, o Governo Municipal segue investindo em ações sociais que buscam transformar a realidade de Ribeirópolis, priorizando o bem-estar e o desenvolvimento de todos.

O prefeito Rogério Sobral distribui peixe da Semana Santa, arroz e leite de coco para famílias em Ribeirópolis. Confira como a ação beneficiou a população.

Texto e foto assessoria