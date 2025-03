Prefeito Rogério Sobral inaugura novas praças em Ribeirópolis e destaca compromisso

Ontem, 20 de março, o prefeito de Ribeirópolis, Rogério Sobral, entregou oficialmente duas novas praças para a zona rural do município. A Praça Adolfo Alves dos Santos, localizada no povoado Sítio Velho, e a Praça Gerson de Jesus Barreto, no povoado Lagoa da Mata, foram inauguradas para beneficiar a comunidade local com espaços de lazer e bem-estar.

“Esses espaços foram planejados para oferecer lazer, bem-estar e qualidade de vida para toda a população, com equipamentos de ginástica e paisagismo. Seguimos trabalhando para construir uma Ribeirópolis cada vez melhor,” destacou o prefeito Rogério Sobral durante a inauguração.

As novas praças foram pensadas para proporcionar mais qualidade de vida aos moradores, oferecendo áreas verdes bem cuidadas e estruturas de convivência e prática de exercícios físicos. Essa iniciativa faz parte do plano de urbanização e revitalização das áreas rurais do município, que busca aproximar os serviços públicos das comunidades mais afastadas.

Com as entregas, a administração municipal reforça seu compromisso em melhorar a infraestrutura da cidade, beneficiando diretamente os moradores e valorizando as áreas rurais de Ribeirópolis. Para mais informações sobre os projetos da prefeitura, acesse o site oficial da Prefeitura de Ribeirópolis.

Texto e foto assessoria