Prefeito Rogério Sobral participa de campanha de doação de sangue em Ribeirópolis

O prefeito Rogério Sobral participou da campanha de doação de sangue em Ribeirópolis e destacou a importância da solidariedade para salvar vidas.

A cidade de Ribeirópolis vive nesta semana um momento de solidariedade com a realização de uma importante campanha de doação de sangue. A ação, que acontece na Clínica de Saúde Dr. Dijaulme Francisco de Lima, busca ampliar os estoques e garantir suporte para pacientes que dependem de transfusões em Sergipe.

Durante a manhã, o prefeito Rogério Sobral esteve presente na unidade e participou ativamente do movimento, realizando sua doação. O gestor destacou a importância de cada cidadão se engajar nessa causa que pode salvar vidas.

“Doe sangue, salve vidas! Já fiz a minha parte e convido todos os ribeiropolenses a participarem. A campanha segue até às 16h, e cada gesto pode fazer a diferença na vida de quem precisa”, ressaltou o prefeito.

A importância da doação de sangue

O ato de doar sangue é um dos mais significativos para a saúde pública. Além de simples e rápido, o procedimento pode beneficiar até quatro pessoas com uma única bolsa coletada. De acordo com o Ministério da Saúde, a necessidade de doações é constante para manter os estoques em níveis seguros em todo o país.

A campanha em Ribeirópolis busca conscientizar sobre esse papel essencial da população. “Cada doador voluntário contribui diretamente para que hospitais e unidades de saúde estejam preparados para atender urgências, cirurgias e tratamentos de pacientes crônicos”, informou um dos profissionais de saúde que acompanha a coleta.

Como participar

A mobilização segue aberta até às 16h de hoje, com atendimento na Clínica Dr. Dijaulme Francisco de Lima. Para doar, é necessário apresentar um documento oficial com foto e atender aos critérios básicos de saúde e idade estabelecidos pelo Ministério da Saúde

Os interessados devem:

Ter entre 16 e 69 anos (menores de idade precisam de autorização dos responsáveis);

Estar em boas condições de saúde;

Pesar acima de 50 kg;

Estar descansado e alimentado antes da doação.

Mobilização coletiva

A ação tem contado com o apoio de lideranças comunitárias, profissionais da saúde e voluntários que reforçam a importância da solidariedade. Para muitos, a doação de sangue é também um gesto de cidadania.

“É um compromisso com a vida. Quando doamos, estamos ajudando pessoas que talvez nunca conheçamos, mas que dependem dessa atitude para sobreviver”, afirmou uma das participantes da campanha.

A expectativa é de que o movimento alcance um número expressivo de doadores até o final do dia, garantindo o abastecimento dos bancos de sangue e reforçando a união da comunidade em torno de uma causa vital.

Texto e foto assessoria