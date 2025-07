Prefeito Rogério Sobral revoluciona educação em Ribeirópolis com ensino integral

O prefeito Rogério Sobral está transformando a educação em Ribeirópolis com o ensino municipal integral, garantindo qualidade, inclusão e futuro para os estudantes da rede pública.

O prefeito Rogério Sobral está promovendo uma revolução na educação de Ribeirópolis por meio da ampliação do ensino municipal integral, modelo que tem mudado a realidade de centenas de estudantes e se consolidado como uma das principais marcas da atual gestão.

A proposta implantada pela Prefeitura de Ribeirópolis amplia a jornada escolar dos alunos da rede pública, permitindo que crianças e adolescentes permaneçam por mais tempo nas unidades de ensino e tenham acesso a uma formação mais completa, humana e inclusiva. Além das disciplinas tradicionais, os alunos participam de atividades culturais, esportivas, artísticas e de reforço escolar.

Com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, o ensino integral tem como base as diretrizes do Ministério da Educação (MEC), que orienta os municípios a adotarem políticas educacionais voltadas à superação de desigualdades e à valorização do potencial de cada estudante.

“Estamos plantando as sementes de um futuro melhor. O ensino integral representa não apenas mais horas na escola, mas mais oportunidades de crescimento para nossas crianças. Esse é um compromisso da nossa gestão com a transformação social e com o desenvolvimento de Ribeirópolis”, afirmou o prefeito Rogério Sobral em entrevista ao Imprensa 24h.

Desde que foi implementado, o programa tem apresentado resultados concretos: melhoria no desempenho escolar, redução da evasão, maior envolvimento das famílias e valorização dos profissionais da educação. A Prefeitura também tem investido fortemente na infraestrutura das escolas, formação continuada dos professores, transporte escolar eficiente e merenda de qualidade.

A proposta pedagógica valoriza a criatividade, a empatia, o pensamento crítico e o senso de responsabilidade, pilares fundamentais para a formação de cidadãos preparados para os desafios do século XXI. Segundo a administração municipal, o ensino integral é o maior investimento social que Ribeirópolis pode fazer.

A equipe do Imprensa 24h acompanhou de perto a implantação da iniciativa e destaca que o município tem se tornado exemplo em gestão educacional pública, inspirando outras cidades de Sergipe a adotarem práticas semelhantes.

Mais informações sobre as ações educacionais de Ribeirópolis podem ser acessadas diretamente no site oficial da Prefeitura Municipal de Ribeirópolis, onde estão disponíveis dados, programas e os avanços da rede de ensino local.

Texto e foto assessoria