Prefeito  Samuel assina ordens de serviço para construção de UBS e Caps

A dois dias do aniversário de Nossa Senhora do Socorro, os moradores do Parque dos Faróis foram presenteados com dois importantes avanços na saúde: a construção de um novo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS). As ordens de serviço foram assinadas na manhã deste sábado (5) pelo prefeito Samuel Carvalho e pela secretária de Saúde, Adriana Menezes. Juntas, as obras representam mais de R$ 3,9 milhões em investimentos, fruto da parceria entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura.

Durante a cerimônia, que aconteceu em frente ao local onde os equipamentos serão construídos, o prefeito Samuel Carvalho relatou felicidade. “Acabamos de assinar duas ordens de serviço para a construção de um novo Caps e de uma nova Unidade Básica de Saúde aqui no Parque dos Faróis, que vão ampliar os atendimentos na região e garantir saúde e qualidade de vida para o nosso povo. São quase R$ 4 milhões em investimento, fruto de uma parceria com o Ministério da Saúde, e, logo logo, voltaremos aqui para entregar estes dois novos equipamentos”, afirmou o gestor.

Com as obras, a comunidade passará a contar com mais um CAPS, que vai reduzir a sobrecarga da unidade Rogalício Vieira da Silva, atualmente responsável por 950 usuários. Já a nova UBS, com capacidade para atender até 20 mil moradores, irá aliviar a demanda da Clínica de Saúde da Família Gilton Rezende.

“Dessa vez, uma UBS Porte III ,que tem um potencial maior, não somente de atendimento, mas também de capacidade instalada. Vamos ter mais consultórios, mais médicos, mais enfermeiros, mais assistência, mais saúde. E hoje, em dose dupla, com o CAPS também. Já temos aqui no bairro Parque dos Faróis o CAPS Rogalício, de porte II, mas ele já está estrangulado, pelo número da população com problemas de saúde mental. Então, o CAPS vem somar, para podermos ampliar toda a cobertura, não somente do bairro Parque dos Faróis, mas também de todo o complexo BR”, explicou a secretária Adriana Menezes.

O momento foi prestigiado por diversos moradores da região, que aguardam com ansiedade a chegada dos equipamentos da Saúde. “A gente tinha que sair daqui, para ir lá no final de linha, e tendo aqui será uma maravilha para todo mundo, vai facilitar não só para mim, como para a população que mora aqui em cima. A tendência é melhorar, então só alegria”, comemorou Nildete Ferreira, que mora na comunidade há mais de 36 anos e mantém um comércio de frutas em frente ao terreno onde serão construídos a UBS e o CAPS.

As ordens de serviços também foram celebradas pelo vice-prefeito Elmo Paixão. “A gente fica muito feliz. Eu, como morador aqui do chamado ‘Socorro Antigo’, fico satisfeito em ver uma gestão que tem um olhar especial para as comunidades que mais precisam. Era tudo que a gente esperava, que a gente tenha um Socorro só, e as oportunidades também estão vindo para essa região”, disse.

UBS moderna e completa

A nova Unidade Básica de Saúde que atenderá a população do Parque dos Faróis contará com uma estrutura moderna, robusta e adequada às necessidades da comunidade, feita com um investimento de R$ 2.393.188,09. O espaço terá capacidade para abrigar de três a seis Equipes de Saúde da Família, ampliando o acesso aos serviços.

O projeto inclui recepção com sala de espera, sala de vacinação, sala de amamentação, sala de curativos e aplicação de medicamentos, farmácia e 11 consultórios, sendo cinco odontológicos, dois ginecológicos e quatro destinados a especialidades gerais. Além disso, haverá a preservação da área verde existente, unindo cuidado com a saúde e compromisso com a sustentabilidade.

Avanço na atenção psicossocial

Já o novo Centro de Atenção Psicossocial, de porte II, terá capacidade para atender uma área com população estimada em cerca de 70 mil habitantes, beneficiando também os bairros vizinhos. O espaço, construído com um investimento total de R$ 1.539.485,96, contará com recepção e área de acolhimento, sala de medicação, posto de enfermagem, duas salas para atividades coletivas, quarto coletivo com acomodações, farmácia, três salas de atendimento individualizado, área externa de convivência, refeitório e outros ambientes planejados para oferecer um atendimento humanizado.

Com essa obra, o município avança na meta de ampliar de 4 para 6 Centros de Atenção Psicossocial em funcionamento, além de promover a qualificação das unidades já existentes, garantindo mais acesso, qualidade e dignidade no atendimento à população.

Foto: Juracy Feitosa

Fonte: Assessoria de Comunicação