Prefeito Samuel autoriza início da obra de infraestrutura do Novo Horizonte, em Socorro

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, autorizou nesta quarta-feira, 2, o início da obra de infraestrutura do bairro Novo Horizonte, um projeto de grande porte aguardado há mais de uma década pela população. Com um investimento de R$ 6,3 milhões, a obra será executada pela Secretaria de Infraestrutura e contemplará pavimentação, implantação da rede de esgoto, terraplenagem, drenagem e sinalização das ruas, garantindo mais qualidade de vida para os moradores.

“É com muita alegria que estamos assinando hoje a ordem de serviço para realização da obra de infraestrutura do Novo Horizonte, para realizar esse sonho antigo da população, que sempre cobrava a execução dessa obra. Aqui teremos um investimento de R$ 6,3 milhões, que será revertido em pavimentação, rede de esgoto e outros benefícios para a população. Inclusive, R$ 3 milhões que serão investidos aqui são fruto de um empréstimo com a Caixa Econômica, que estava bloqueado há mais de 8 anos e nós conseguimos destravar. Estou muito satisfeito e, em breve, voltaremos aqui para entregar a obra pronta para a população”, afirmou Samuel.

Para o secretário de Infraestrutura, Rosman Pereira, esta é uma obra de suma importância para Socorro, que realizará 11.944,36 m² de pavimentação. “Todo o bairro será pavimentado, nós teremos um dos bairros mais pavimentados de Nossa Senhora Socorro. Essa é uma obra que iniciou desde o ano de 2012, infelizmente, gestões anteriores não concluíram essa obra, mas na gestão do nosso prefeito, Dr. Samuel Cavalho, foi uma determinação que a gente pudesse encontrar os meios, tanto técnicos, quanto financeiros, para que a gente pudesse concluir essa obra”.

Obra muito aguardada

O vice-prefeito do município, Elmo Paixão, relatou sua alegria em fazer deste momento histórico e relembrou o quanto a obra foi almejada pela população. “Fui vereador durante três mandatos, sempre estive presente aqui no Novo Horizonte e sei que o pleito dessa comunidade é antigo. São mais de dez anos buscando melhorias e Samuel, em menos de três meses, vai vir aqui assinar essa tão sonhada ordem de serviço, para finalizar definitivamente esta obra, que será de grande valia para toda a comunidade”, afirmou.

Há 12 anos Ginalva dos Santos sofre com a realidade da rua onde vive. “Eu me sinto feliz, né? Porque a rua da gente vai ficar mais bonita calçada, a gente não vai andar mais na lama, quando chove a gente fica na lama. E agora a água vai ter pra onde correr e quando chover a gente não vai molhar os pés de lama”, disse. A moradora relembrou também todas as vezes em que a obra foi iniciada e, posteriormente, paralisada. “Essa rua mesmo, a rua Nossa Senhora da Conceição, ele escavou, está toda escavada. O esgoto ele deixou do mesmo jeito. Quando chove, os esgoto sai tudo para fora. Porque chove muito, né? Aí a água não tem para onde correr. A minha rua mesmo está toda escavada”, finalizou, reforçando que está esperançosa desta vez.

A situação relatada por Ginalva foi uma realidade por anos. Os moradores viram a obra ser anunciada, iniciada e depois abandonada. O projeto começou ainda na gestão do ex-prefeito e ex-deputado federal Fábio Henrique, mas sua conclusão se arrasta há quase uma década. “Essa é uma obra extremamente importante, uma obra que foi planejada, foi discutida, buscamos os recursos em Brasília, iniciamos a obra e houve uma série de intercorrências durante o andamento dela e quando nós saímos a obra não estava concluída, mas o recurso estava assegurado, ficaram na conta R$ 14 milhões, a época, em 2016, para que o próximo prefeito pudesse concluir a obra. Infelizmente, se passaram oito anos, esse recurso praticamente não foi gasto e a obra não foi concluída. Estou muito feliz em estar aqui hoje e saber que o prefeito Samuel, com três meses de gestão, mesmo com todas as dificuldades que está enfrentando pela forma que encontrou a Prefeitura, ele vem aqui hoje para dar continuidade e concluir essa obra, que é um sonho da população do Novo Horizonte”, relatou.

Foto: Milton Carvalho

Por Fernanda Santiago