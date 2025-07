Prefeito Samuel autoriza início de obra de recapeamento na avenida principal da Piabeta

Intervenções foram iniciados logo após a assinatura da ordem de serviço

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro deu início, nesta terça-feira (29), ao recapeamento na Avenida Rosemary Vieira de Jesus, a principal via do bairro Piabeta. Com um investimento de R$ 889 mil, a obra também inclui uma operação tapa-buraco ao longo da extensão da via, com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana e oferecer mais segurança e qualidade de vida à população. A autorização para o início dos serviços foi dada pelo prefeito Samuel Carvalho e pelo secretário de Infraestrutura, Rosman Pereira.

A avenida é um importante corredor do município, por onde circulam diariamente ônibus, motoristas e motociclistas. As intervenções irão beneficiar os moradores da localidade e também as dezenas de comerciantes que atuam na região. A melhoria da pavimentação vai reduzir os transtornos causados por buracos e desgastes na pista, garantindo mais conforto e tranquilidade para quem passa pelo local.

“Julho está quase acabando, mas seguimos com entregas importantes para o povo de Socorro, porque o mês é de aniversário do município, mas os presentes quem ganha é a população. Hoje, com a assinatura da ordem de serviço e início das obras de recapeamento e tapa-buracos aqui da Avenida Rosemary Vieira de Jesus, que representa uma demanda antiga da população. É muito mais do que asfalto, eu estou falando de vida, de pessoas, de dignidade. São ações para termos uma cidade mais organizada, capazes de potencializar o comércio e melhorar o dia a dia”, disse o prefeito Samuel Carvalho.

O secretário de Infraestrutura, Rosman Pereira, ressaltou todo o planejamento realizado pela pasta. “Essa é uma obra de suma importância para a comunidade da Piabeta, há muito tempo que a gente vem recebendo várias reivindicações para a realização do serviço. A gente fez uma análise técnica de toda a via, que tem aproximadamente dois quilômetros, e percebemos que existe um trecho que está mais danificado, onde vamos fazer a fresagem, que é a retirada do asfalto velho, para poder colocar um recapeamento novo. Só que, no quilômetro final da via, a gente percebeu que o asfalto ainda tem vida útil, mas que havia alguns buracos, portanto, a gente vai fazer nessa região a operação tapa-buracos”, explicou.

A importância da obra foi amplamente reconhecida pela população, recebendo elogios daqueles que moram nas proximidades ou transitam pela via. A moradora Ilka Morais, residente da Piabeta há 7 anos, foi uma das que celebrou a chegada do asfalto novo. “Vai ser uma grande melhora, não só para os ônibus e carros, mas também para as bicicletas e as pessoas. Tem alguns lugares com buracos, que é perigoso se você não tiver cuidado, então vai melhorar 100%, e que continue assim, o cuidado com a pista ajuda muito para que as pessoas queiram morar aqui”, afirmou.

O início das intervenções também foi celebrado por Jucileide dos Santos, moradora do bairro há 30 anos, que relatou que a localidade carecia de uma atenção especial. “A avenida estava precisando disso, porque está cheia de buracos, tem até moradores caindo nos buracos, o que é um constrangimento muito grande. Mas eu tenho fé, e com o prefeito agora no comando, vai melhorar”, celebrou a moradora, que acompanhou toda a solenidade de assinatura de ordem de serviço.

Foto: Milton Carvalho

Fonte: Assessoria de Comunicação