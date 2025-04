PREFEITO SAMUEL CARVALHO ENTREGA PROJETO DA OBRA DO GUAJARÁ EM SOCORRO, AO GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI

Na manhã desta quinta-feira (24), mais um passo foi dado para que a tão sonhada obra do bairro Guajará se torne realidade. O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, entregou ao governador do Estado de Sergipe, Fábio Mitidieri, o projeto de infraestrutura para a realização da obra, que contemplará 122 ruas com terraplanagem e pavimentação. O projeto será executado pelo Governo do Estado, através do programa Acelera Sergipe.

A entrega foi realizada de forma oficial durante solenidade de inauguração da quadra de esportes do Colégio Estadual João Batista Nascimento, no bairro Marcos Freire II, contando com a presença de secretários municipais e vereadores.

“A obra já é uma realidade, a Prefeitura está ajudando, entregando hoje o projeto, uma parte importante, afinal, sem projeto, não tem obra, e a partir daí a gente pode começar a transformar esse sonho em realidade”, afirmou o governador Fábio Mitidieri, que explicou os próximos passos a serem dados. “Esse projeto vai ser encaminhado à Sedurbi para que ele possa passar por um processo natural de análise, ver se está tudo ok, se falta alguma coisa, se precisa complementar algo ou se ele veio tudo certinho. Estando tudo certo, a gente pode publicar o edital da obra. Nossa expectativa, mas que depende da análise do material, é de que no aniversário da cidade a gente esteja com esse edital publicado, dando um grande presente para a cidade em julho”, pontuou.

No dia 8 de janeiro, o governador Fábio Mitidieri anunciou que a obra de infraestrutura seria inserida no programa Acelera Sergipe, iniciativa do Estado que visa acelerar obras de infraestrutura em diversos municípios. Ainda no mês de janeiro, no dia 22, o prefeito Samuel Carvalho reuniu-se com o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto, para tratar da obra, onde ficou estabelecido que o próximo passo seria a entrega dos projetos.

O prefeito Samuel relatou satisfação de, em apenas alguns meses depois do anúncio, realizar a entrega do estudo. “Em janeiro, o nosso governador surpreendeu toda a sociedade sergipana, em especial a sociedade socorrense, quando disse, naquele dia, no lançamento do programa Barriguinha Cheia, que iria colocar a obra do Guajará no Acelera Sergipe. Para mim, aquele anúncio foi muito importante, porque nós, que vivemos aqui em Socorro, sabemos o quanto essa obra é almejada pela comunidade socorrense e também sergipana. E hoje nós temos a alegria de voltar aqui ao João Batista Nascimento mais uma vez, para entregar de forma oficial os projetos que providenciamos para fazermos a obra do Guajará”, disse o gestor.

Avaliada no valor de R$ 135 milhões, a obra irá sanar uma problemática antiga da região, onde a população convive, diariamente, com a lama e a poeira causadas pela falta de infraestrutura.

Por Fernanda Santiago – Foto: Reinaldo Moura