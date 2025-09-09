Prefeito Samuel Carvalho lança programa ‘Alô, Comunidade’ com ampla participação popular

Programa tem como objetivo ouvir de perto as necessidades das comunidades e encaminhar soluções para cada área

De forma inovadora no município de Nossa Senhora do Socorro, o prefeito Samuel Carvalho lançou, nesta segunda-feira, 8, o programa ‘Alô, Comunidade’, que visa aproximar ainda mais a gestão da população. A primeira edição foi realizada no bairro Santa Cecília e reuniu mais de 250 moradores em uma audiência pública pautada na escuta ativa, na qual o gestor municipal e sua equipe ouviram de perto as demandas, sugestões e opiniões da comunidade.

“Aqui, no Santa Cecília, há mais de 20 anos o povo está sofrendo na lama e na poeira, mas nós chegamos para mudar essa situação. Esse é um momento histórico, nenhum prefeito nunca olhou para essa região, por isso fiz questão de começar por aqui, dando voz ao povo, ouvindo tudo que eles têm a dizer. Na nossa gestão não existe ficar preso dentro de um gabinete, nosso lugar é aqui, ao lado da população”, declarou o prefeito Samuel Carvalho, que conduz o programa.

Através de uma dinâmica iniciada com uma apresentação do gestor municipal e seguida pela participação de moradores, as demandas foram registradas pela equipe, classificadas por área e encaminhadas para as secretarias responsáveis. Dessa forma, questões simples recebem solução rápida, enquanto as demandas de maior porte entram no planejamento estratégico da gestão.

Paulo César, comerciante da localidade, foi um dos moradores que usou o momento para levar suas demandas ao prefeito, e elogiou a iniciativa da gestão. “Só o fato de ele vir aqui já tá bom. Eu tinha muita coisa pra falar, e também ouvi ele falando dos projetos, ele me deixou confiante”, disse ele, que também afirmou ter se surpreendido com a quantidade de pessoas que compareceram ao encontro.

Já Carla Regiane, autônoma, relatou que foi ao encontro para solicitar ações na área da infraestrutura. “Meu objetivo hoje aqui é buscar melhorias, não só para mim, como moradora do bairro, mas para todo mundo. Eu acredito que juntos nós formamos uma força incrível. Queria pedir um paliativo nas ruas, eu tenho cinco crianças e três estudam na escola lá embaixo e o acesso para lá está difícil, e as crianças precisam estar na escola, precisam de estudo. Meu pedido hoje é apenas esse, peço pouco porque sei que está começando e ainda tem muitas coisas a se fazer”, pontuou.

O programa ‘Alô, Comunidade’ não ficará restrito ao bairro Santa Cecília. A proposta da Prefeitura é levar a iniciativa para outras localidades do município, garantindo que moradores de diferentes regiões também tenham a oportunidade de apresentar suas demandas e contribuir ativamente para a construção de uma cidade melhor.

