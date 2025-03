Prefeito Samuel  encerra 1º trimestre de gestão com aprovação de 76,16%

Pesquisa aponta ainda esperança da população na gestão municipal

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, encerra os primeiros três meses de sua gestão com alta aprovação popular. Segundo pesquisa do instituto Global Tecnologia e Pesquisa, 76,16% da população aprova a administração municipal, enquanto 82,29% afirma ter esperança de melhorias. Os números refletem a condução transparente e o comprometimento nos primeiros 90 dias de governo.

Realizado no dia 28 de março, o levantamento serve como um termômetro das ações já implementadas. Desde o início do mandato, a gestão municipal estabeleceu três eixos prioritários: saúde, educação e infraestrutura, com foco na reestruturação das áreas e na melhoria dos serviços prestados à população. Entre os avanços já registrados, destacam-se a retomada de obras paralisadas, a ampliação do número de vagas na rede municipal de ensino e o reabastecimento de 75% dos estoques de medicamentos das unidades básicas de saúde.

A pesquisa também apurou a percepção dos socorrenses sobre o desempenho da gestão. Para 53,68% dos entrevistados, ainda é cedo para uma avaliação definitiva, enquanto 30,38% consideram que a administração municipal está no caminho certo. Outros 8,31% apontam que a atual gestão enfrenta dificuldades devido ao cenário herdado da administração anterior.

O resultado positivo é reflexo de um planejamento estratégico eficiente, aliado a um trabalho integrado. “Recebi com alegria o resultado desta pesquisa, mostra que estamos no caminho certo e seguiremos nele. Foram 90 dias de muitos desafios, mas também de muita entrega. Contamos com um time sensacional, que trabalha de forma integrada e se esforça para oferecer o melhor ao povo de Socorro”, disse o prefeito Samuel Carvalho, que informou ainda que no dia 11 de abril fará um evento para apresentar um balanço dos 100 dias de gestão.

A pesquisa ouviu os entrevistados de forma presencial, pessoal e individual, com margem de erro de 3.6% e nível de confiança de 95%.

Texto e foto Fernanda Santiago