Prefeito Samuel vistoria áreas de risco atingidas pelas fortes chuvas em Socorro

Prefeitura atua para minimizar os impactos e prestar apoio à população

Na madrugada deste domingo (12), o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, ao lado das equipes da Defesa Civil, Guarda Municipal e Assistência Social, visitou áreas de risco do município afetadas pelas fortes chuvas. Na ocasião, o gestor destacou a importância de ações rápidas para minimizar os impactos das chuvas e reforçou o apoio às famílias afetadas.

Nas primeiras horas do dia, as equipes percorreram localidades mapeadas como áreas de risco, a exemplo do Parque dos Farois, Sede do município, Mutirão do bairro João Alves, Marcos Freire I e Piabeta.

“A Prefeitura está toda de plantão para socorrer as famílias. Tivemos algumas ocorrências no Conjunto Novo, na Sede do município, na Piabeta e no João Alves, e estamos aqui, nessa madrugada, para verificar essas informações e ouvir os apelos feitos pela população. Infelizmente algumas famílias perderam tudo, mas estamos aqui com essa ação conjunta, entre todas as secretarias, para cuidar das pessoas”, relatou o prefeito Samuel.

Durante a madrugada, foram monitoradas áreas de alagamento e canais com risco de transbordamento. As famílias que contataram a Defesa Civil e relataram situações de risco foram visitadas e acolhidas, inclusive com a entrega de colchões.

Segundo o coordenador Geral da Defesa Civil, Barbosinha, foi feito um relatório com todos os pontos de alagamento do município e todas as situações de risco estão sendo monitoradas e serão repassadas para que as demais secretarias possam atuar junto à população. “Sem dúvida nenhuma, houve a preocupação do prefeito em poder estar aqui, todo o seu secretariado de plantão, de pé, para poder atender a nossa população. Como sempre tenho dito: a população de Socorro é o maior patrimônio do nosso município”, afirmou Barbosinha.

Em caso de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo número (79) 99803-0186.

Fonte e foto: Assessoria de Comunicação