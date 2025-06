PREFEITO SÉRGIO REIS ABRE O FESTIVAL DA MANDIOCA 2025 E DESTACA A FORÇA ECONÔMICA, CULTURAL E TURÍSTICA

O coração dos lagartenses pulsou mais forte nesta segunda-feira (23), com o início do Festival da Mandioca 2025, uma das maiores e mais queridas festas do calendário cultural sergipano.

O evento, que atraiu milhares de pessoas nesta primeira noite, traz não apenas alegria e tradição, mas também uma forte movimentação econômica e turística para o município. O prefeito Sérgio Reis abriu oficialmente o Festival e reforçou o papel fundamental do evento para a economia, a cultura e o turismo da cidade de Lagarto.

Com emoção e orgulho, o gestor destacou a importância da festa para a geração de emprego e renda, o fortalecimento das tradições locais e a projeção do município no cenário estadual e nacional. A expectativa é que o público deste ano supere os números das edições anteriores, movimentando diversos setores da cidade durante os dias de programação.

“O Festival da Mandioca é mais que uma festa. É um movimento que aquece a economia, fortalece o turismo e resgata a nossa cultura com muito orgulho. Este ano, ampliamos ainda mais a experiência com a criação da Vila da Capital Nacional da Vaquejada, que começou no dia 17 de junho e já vem sendo um sucesso de público. Nosso objetivo é fazer com que Lagarto brilhe não só para os lagartenses, mas para todo o Brasil”, afirmou o prefeito.

O pontapé inicial da festa foi dado com o talento local de Fabrício Sandes, que abriu a noite levando ao palco a emoção de cantar para sua terra natal. Em seguida, nomes como Samyra Show, Marcelo Balla, João Gomes, Matheus & Kauan e Manin Vaqueiro completam a primeira noite de programação.

Um dos destaques de inovação nesta edição é a Vila da Capital Nacional da Vaquejada, que foi montada bem no centro da arena do festival, na Praça do Tanque Grande. O espaço, com estrutura que lembra os antigos vilarejos nordestinos, traz uma programação diversificada, com apresentações culturais, forró pé de serra, exposições e uma ambientação que homenageia a tradição vaqueira de Lagarto. A iniciativa já é considerada um novo polo de atração para moradores e turistas.

Além da inovação, o Festival da Mandioca também presta homenagens a figuras que marcaram a história cultural da cidade. Nesta edição, três palcos levam nomes de pessoas que ajudaram a construir a tradição: palco Valmir Monteiro, idealizador do festival; palco Artur Reis, em reconhecimento a um dos grandes prefeitos da cidade; e o palco Ribeirinho, que integra a nova estrutura da Vila da Capital Nacional da Vaquejada.

O deputado estadual Ibrain de Valmir, filho de Valmir Monteiro, fez questão de marcar presença logo na abertura, destacando a emoção de ver o nome do pai eternizado na festa.

“É motivo de muita gratidão, porque é impossível falar de Festival da Mandioca sem lembrar do meu pai. Foi ele quem sonhou e construiu esse evento em 2009, que movimenta a economia e fortalece a cultura de Lagarto. Estar aqui, vendo o nome dele no palco principal é uma homenagem que emociona toda a nossa família. E o prefeito Sérgio está inovando esse ano. Tenho certeza de que o Festival se consagrará como o maior do interior de Sergipe”, declarou o deputado.

Para os comerciantes, a festa também representa oportunidade. A Prefeitura isentou os vendedores ambulantes de taxas este ano, o que foi muito comemorado por quem trabalha nas barracas. Dona Iranete Ferreira, que comercializa bebidas, contou que a medida fez toda a diferença.

“Para gente que vive de festa, ter essa isenção foi um alívio. Todos os anos eu vendo, e essa foi a primeira vez que não precisei pagar taxa nenhuma. Espero que as vendas sejam excelentes e desejo que todos possam se divertir, porque estamos preparados para atender todo mundo”, disse animada.

O público, por sua vez, elogiou a organização e os investimentos na infraestrutura. Todo o espaço da Arena da Mandioca foi calçado, fruto de um investimento do Governo de Sergipe, facilitando a circulação e criando um ambiente mais confortável para quem quiser forrozear até o amanhecer. Dona Geni Silva Nascimento, que veio com a família, estava animada para curtir a primeira noite.

“Tá tudo muito bonito, muito bem organizado. A gente sente o cuidado com cada detalhe. Sem contar que esse piso novo ajuda demais na hora de dançar forró”, elogiou.

A filha de dona Geni, Rafaella Victoria Santos, de 15 anos, aguardava ansiosa pelo início do Festival, e reforçou a sensação de segurança e conforto que o local está refletindo esse ano.

“Estou impressionada com a estrutura esse ano. Tudo bem iluminado, com policiamento e muito forró bom. Quero vir todos os dias”, disse.

Já a prima de Rafaella, Ana Carolina Santos, de 18 anos, não via a hora de assistir aos shows dos artistas da noite. “É muita ansiedade. Essa programação está muito boa. Vai ter João Gomes, estou muito empolgada. O prefeito arrasou”, enfatizou.

Com a mistura perfeita de cultura, economia, memória e inovação, o Festival da Mandioca 2025 já começou deixando sua marca de alegria e pertencimento na vida de quem passa por Lagarto nestes dias de festa. E a festa continua nesta terça-feira, dia 24, com as seguintes atrações: Cássio Júnior, Unha Pintada, Luan Santana, Leonardo, Matheus Fernandes, Raí Saia Rodada.

Capital Nacional da Vaquejada

Reconhecido como a Capital Nacional da Vaquejada, por meio da Lei 14.930/2024, o município de Lagarto tem incorporado o clima junino desde os dias 24 e 25 de maio, quando foi aberta oficialmente a programação de festividades do Festival da Mandioca. Nos dias 23, 24, 27, 28 e 29 de junho, o Festival recebe uma série de shows com artistas locais e nacionais que intensificam o fortalecimento do turismo, das tradições culturais e, principalmente, da movimentação da economia, com o crescimento da renda para os trabalhadores lagartenses. O Festival da Mandioca 2025 é uma realização da Prefeitura Municipal de Lagarto (PML), por meio das secretarias municipais do Turismo, Governo e Inovação, Comunicação Social, Cultura, Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, Saúde, Desenvolvimento Social e do Trabalho, Ordem Pública e Defesa do Patrimônio, Juventude, Esporte e Lazer, Inclusão e Direitos Humanos, Obras, Relações Institucionais, além da Defesa Civil, Guarda Municipal de Lagarto (GML), Departamento de Trânsito e Transported Urbanos (DTTU) e da Escola Municipal de Governo e Administração Pública (EMGAP).

Foto: Augusto Oliveira