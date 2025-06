Prefeito Sérgio Reis abre oficialmente o Festival da Mandioca

A extensa programação do Festival segue até o dia 29 de junho com atividades na praça do Tanque Grande

O som da sanfona ecoou nesta terça-feira, 17 de junho, na praça do Tanque Grande, em Lagarto, marcando o início oficial do tão aguardado Festival da Mandioca 2025. Abrindo a programação, foi realizado o Seminário do Gado e do Couro, na Vila da Capital Nacional da Vaquejada, resgatando um importante marco da história local.

O prefeito Sérgio Reis participou da solenidade de abertura e destacou a importância de iniciar o festival com um momento de reflexão sobre as raízes do município.

“Chegou o momento tão esperado. O Festival da Mandioca começou e, nesse primeiro dia, realizamos o Seminário do Gado e do Couro, uma reedição que fizemos questão de trazer este ano para voltarmos no tempo e resgatarmos nossa história. Eu sou apaixonado por história. Era a matéria que eu só tirava nota 10 na escola”, brincou o prefeito, destacando o orgulho de Lagarto ser hoje reconhecida nacionalmente como Capital da Vaquejada, título conquistado através do projeto de lei do deputado federal Fábio Reis.

Durante o evento, o deputado também rememorou a conquista do título e anunciou novos investimentos para o município. “Esse título está carimbado e ninguém tira mais. Agora nossa missão é levar essa marca para o Brasil e para o mundo inteiro. Aproveito para anunciar que, nesta sexta-feira que vem, vamos entregar mais uma patrulha mecanizada, duas caçambas trucadas, três veículos de estrada e um caminhão-pipa zero quilômetro. E até agosto, vamos ampliar ainda mais essa frota com novas máquinas fruto das nossas emendas parlamentares”, afirmou Fábio Reis.

Resgate histórico e homenagem a Luiz Antônio Barreto

Idealizado pela Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria de Governo, em parceria com as secretarias de Agricultura, Educação e Cultura, o seminário tem como tema “Revisitando nossa história”, prestando homenagem ao saudoso escritor lagartense Luiz Antônio Barreto, que realizou a primeira edição do evento em 1976.

Claudefranklin Monteiro, professor da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e representante do Departamento de História, integra a comissão organizadora. Ele destacou a importância da retomada do seminário. “Estamos a um ano do cinquentenário da primeira edição. Por isso, propusemos reeditá-lo, agora dentro da programação do Festival da Mandioca, não apenas para discutir história, mas para reforçar a ideia de pertencimento e responder, especialmente aos nossos alunos presentes, porque somos a Capital Nacional da Vaquejada. Lagarto tem raízes agropecuaristas desde o século XVI e nossa tradição se espalhou por diversos municípios que um dia foram parte de Lagarto, como Simão Dias e Tobias Barreto”, explicou Claudefranklin.

O professor também anunciou que os dois dias de programação contarão com palestras e homenagens a Luiz Antônio Barreto. “Amanhã vamos receber familiares dele, como a filha Débora e o irmão, doutor Artênio Barreto, para prestarmos essa justa homenagem”, concluiu.

A secretária municipal de Educação, Taysa Mércia, reforçou o papel da juventude nesse processo de valorização da memória lagartense. “Os alunos da Escola Municipal Eliezer Porto estão aqui hoje como testemunhas desse pontapé inicial para a formação de uma nova consciência histórica. Se queremos uma cidade de futuro, precisamos ser uma cidade que valoriza a sua memória. Não seríamos a Capital Nacional da Vaquejada se não tivéssemos essa história construída por tantas mãos”, destacou.

Festival da Mandioca

O secretário municipal de Turismo e presidente da Comissão Permanente de Eventos (CPEL), Wedson Andrade, reforçou a importância do evento para o fomento à cultura em Lagarto.

“Acredito que a população lagartense já internalizou que o Festival da Mandioca 2025 é o melhor de todos os tempos. Desde maio que Lagarto respira essa festa. Já tivemos a Pega do Mastro, o Casamento Caipira do Brejo, os forrós de ruas e, hoje, estamos abrindo oficialmente a Vila da Capital Nacional da Vaquejada. E quando tocamos nesse assunto, estamos falando dos comerciantes que têm suas vendas aumentadas, de atrações culturais e musicais diversificadas que se apresentam, e das pessoas que vêm curtir o Festival e aproveitam para conhecer a nossa culinária e desfrutar as nossas belezas naturais”, celebrou o secretário.

O Seminário do Gado e do Couro segue até esta quarta-feira, dia 18, com rodas de conversa, apresentações culturais e debates sobre a história da vaquejada em Lagarto. A programação geral do Festival da Mandioca se estende até o final de junho, com atividades nos dias 18, 19, 20, 21, 22, 25 e 26 na Vila da Capital Nacional da Vaquejada, além dos grandes shows programados para os dias 23, 24, 27, 28 e 29.

Foto: Augusto Oliveira/Equipe Sérgio Reis