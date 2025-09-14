Prefeito Sérgio Reis acompanha desfile cívico no povoado Colônia 13

O prefeito Sérgio Reis, acompanhou, neste sábado, 13, mais uma programação das celebrações à Independência do Brasil, em Lagarto. O povoado Colônia 13 recebeu o tradicional desfile cívico-cultural, que contou com a participação de escolas da rede municipal e estadual, instituições militares e grupos culturais, abrilhantando as principais vias da comunidade. O evento deu continuidade ao calendário do município, iniciado com o desfile na sede, e simbolizou a valorização da educação, da cultura e do civismo. Este ano, as comemorações do município têm como tema central “Lagarto é mais Cultura, Arte e Inclusão”. A vice-prefeita Suely Menezes e o deputado estadual Ibrain Monteiro participaram do ato, ao lado do prefeito.

“Estamos celebrando um momento importante, que fortalece o espírito de união e de amor à pátria. Os desfiles em Lagarto têm mostrado a força da nossa cidade e o empenho das escolas e instituições em preparar apresentações que exaltam valores como cidadania, respeito e solidariedade. É uma grande festa de todos”, destacou o prefeito Sérgio Reis.

O desfile do povoado Colônia 13 reuniu centenas de estudantes e profissionais da educação, além de populares que, tradicionalmente, prestigiam o ato. A programação foi aberta pelo Tiro de Guerra 06/015 e pela Filarmônica Lira Popular de Lagarto, seguidos pelos grupos de cultura e folclore. Na sequência, passaram pela avenida a Escola Municipal Frei Cristóvão de Santo Hilário, a Escola Municipal José Antônio dos Santos, a Escola Municipal Adelina Maria de Santana Souza, a Escola Municipal Eudálio de Lima em conjunto com o Colégio Estadual Sílvio Romero, a Escola Municipal Monsenhor João Batista de Carvalho Daltro e, encerrando as apresentações, o Colégio Estadual Luiz Alves de Oliveira.

De acordo com a secretária municipal da Educação, Taysa Mércia, assim como o desfile cívico-cultural da sede de Lagarto, o evento do povoado Colônia 13 refletiu a organização da pasta que elaborou um planejamento prévio para a programação. “Os desfiles são mais do que um ato cívico, são momentos de integração e fortalecimento da nossa identidade cultural. Todos os detalhes foram pensados para garantir que os estudantes brilhassem e que as famílias participassem com alegria. A Semed se dedicou e o resultado foi esse, eventos lindos e que reforçaram o orgulho de ser lagartense de todos nós”, afirmou a secretária.

Público aprovou

A alegria e a emoção do desfile também contagiaram o público presente, que acompanhou de perto a apresentação das escolas e a organização do evento. Jovens e adultos não pouparam elogios à beleza e ao clima cívico da celebração. Alicia Maria Monteiro, 18 anos, contou que, mesmo não sendo mais estudante, fez questão de participar. “Minha mãe é funcionária da escola e isso me motivou a desfilar. É uma alegria e uma emoção poder carregar o nome da escola. Já desfilei outros anos e até participei da Comissão de Frente. Mesmo não estudando mais, a sensação é a mesma, a emoção não muda”, destacou.

A dona de casa Eunice de Nascimento também aprovou a festa. “Está tudo muito lindo, cada vez mais bonito. O uniforme está mais bonito ainda, o desfile está bem organizado. O prefeito Sérgio Reis, a vice-prefeita Suely e a secretária Taysa Mércia estão de parabéns. A gente vê que está tudo muito bem feito e organizado”, elogiou.

Programação cívica-cultural

A programação cívica-cultural em Lagarto foi aberta com o desfile na sede do município, realizado no último final de semana, que entrou para a história pela organização, pela presença massiva da população e pela implantação inédita do Camarote da Acessibilidade. Após a realização deste sábado na Colônia 13, o calendário segue com o desfile no povoado Jenipapo, no domingo, 14, e será encerrado no povoado Brasília, no dia 21, consolidando um mês inteiro de celebrações cívicas em diferentes regiões da cidade.

Foto: Augusto Oliveira

Fonte: Assessoria de Comunicação do prefeito Sérgio Reis