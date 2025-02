Sérgio Reis acompanha reabertura dos atendimentos no CER III

Firmando o compromisso com a inclusão e com a oferta de serviços públicos com qualidade e eficiência, o prefeito Sérgio Reis acompanhou, nesta segunda-feira, 17, a reabertura dos atendimentos realizados no Centro Especializado em Reabilitação (CER III) Dona Maroca, no bairro Estação, equipamento da Prefeitura Municipal de Lagarto (PML), ligado à Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Teve início hoje as avaliações terapêuticas, que seguem em um cronograma estabelecido por ordem alfabética até a próxima sexta-feira, 21. A retomada dos serviços voltados à reabilitação e habilitação para pessoas com deficiência, medida fundamental para o bem estar e qualidade de vida delas e de suas famílias, era uma grande prioridade para a gestão, após um período de inatividade que vigorava desde outubro de 2024.

“Hoje é um dia muito especial, uma entrega prioritária para a gestão do município, com a retomada dos atendimentos aqui no CER III. Nós sabemos que os últimos meses foram difíceis para as famílias que precisam dos serviços, por isso não medimos esforços para reverter a situação encontrada e começar uma nova era, uma onde cada pessoa tenha tratamento digno e eficiente, promovendo oportunidades iguais de desenvolvimento e inclusão. Queremos fazer desse lugar uma referência para todo o estado”, apontou o prefeito Sérgio Reis.

O retorno das atividades no espaço ocorre após a regularização da disponibilidade de insumos e contratação de equipe técnica, de múltiplas especialidades, de forma que cada paciente possa ser atendido de acordo com as especificidades do seu diagnóstico. “Que importante para Lagarto, e também para toda a região Centro-Sul, a reabertura de um serviço tão significativo para a sociedade. Aqui teremos um quantitativo suficiente de profissionais, para que a gente possa garantir atendimento de qualidade para as pessoas com deficiência motora, intelectual e auditiva. Junto com o Integrar, que também é um serviço retomado hoje, nós estamos criando uma rede de assistência às necessidades ligadas à saúde mental. É um momento inicial para, cada vez mais, avançar e aperfeiçoar os serviços municipais”, destacou a secretária municipal da Saúde, Goretti Reis.

A estrutura do CER III Dona Maroca, inaugurado em 2019, é voltada para proporcionar autonomia e qualidade de vida aos pacientes por meio de serviços como fisioterapia, reabilitação auditiva e terapias ocupacionais. A avaliação iniciada nesta segunda-feira busca garantir que o serviço seja direcionado a quem realmente se enquadra no perfil do local, além de promover um cuidado de excelência. “O retorno dos atendimentos é de suma importância para a comunidade, por conta da necessidade das pessoas em acessar as terapias. Aqui funciona um processo de reabilitação, onde a pessoa pode trabalhar em cada área que precisa de suporte. Hoje, iniciamos mais uma jornada de grandes desafios, avaliando os casos daqueles que têm deficiência intelectual e física e, então, conseguir acolher as pessoas, de acordo com as demandas”, ressaltou a coordenadora do CER III, Caroline Lopes.

Esperança renovada

Para as famílias que buscaram o serviço nesta circunstância de retomada, a sensação é de esperança renovada, a fé na conquista de uma melhor qualidade de vida para todos os envolvidos, como exemplificou Gilmara Santos, 48 anos, avó do Jorge Miguel, 8 anos, diagnosticado com autismo grau 3. “Fui muito bem recebida, gostei bastante. Eu tenho fé de que tudo vai melhorar. É muito importante tanto para ele quanto para a gente ter algum suporte. Fico aliviada, porque estava nessa procura há bastante tempo, mas sem resposta. É muito gratificante ver esse primeiro passo sendo dado hoje”.

O otimismo e o alívio por conta do retorno de uma ajuda imprescindível também foi compartilhado por Luciana Rosa, 44 anos, mãe do Rian Oliveira, 13 anos, pessoa com paralisia cerebral. “O CER III é muito importante para nós mães atípicas, porque concentra a maioria das terapias. A falta delas implica muito na regressão dos nossos filhos, então estou muito feliz com a reabertura. Teremos todos os profissionais de volta e acredito que haverá um bom trabalho. Fui muito bem atendida hoje, achei um ambiente leve, tudo bem encaminhado. O tratamento também faz bem aos pais, porque quando os nossos filhos estão bem, todo mundo fica feliz”, ressaltou.

Acompanharam o prefeito na visita ao local, para além da secretária municipal da Saúde, a vice-prefeita e secretária municipal do Desenvolvimento Social e do Trabalho, Suely Menezes, o secretário municipal de Articulação Política, Nininho do Doce, o secretário municipal da Comunicação, Ítalo Duarte, assim como os vereadores Josivaldo da Equoterapia (Cidadania) e Manuela da Lagartense (PSD).

Texto e Foto: Assessoria de Comunicação/Sérgio Reis