Prefeito Sérgio Reis dá posse aos novos secretários de Comunicação e Saúde

As mudanças fazem parte de uma reestruturação estratégica e reforçam a atuação da gestão em áreas prioritárias

O prefeito Sérgio Reis deu posse, nesta terça-feira, 5, aos novos titulares das secretarias municipais de Comunicação e de Saúde de Lagarto. As mudanças fazem parte de uma reestruturação estratégica da gestão, com foco no fortalecimento de áreas essenciais da administração pública. O jornalista Hugo Sidney assume a Secretaria de Comunicação, enquanto Marlysson Magalhães passa a comandar a Saúde, após ter desempenhado a função de secretário de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo. Além disso, na ocasião, assumiu interinamente a pasta antes comandada por Marlysson, Riley Guimarães que acumula a função com a de secretário-executivo de Governo e Inovação.

“As mudanças anunciadas não representam ruptura, mas a continuidade de um projeto que vem dando certo e agora entra em uma nova fase. Marlysson, que já integra a nossa equipe e vinha realizando um excelente trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, assume agora a missão de comandar a Saúde de Lagarto. É um gesto de confiança e lealdade e que reconheço como um forte compromisso com a cidade. Marlysson já passou pela Saúde na gestão anterior, mas não teve, à época, o espaço que merecia. Agora retorna pela porta da frente, com autonomia para mostrar toda a sua competência. Tenho plena convicção de que ele dará continuidade ao trabalho iniciado por Goretti, fortalecendo as ações em andamento com seriedade, sensibilidade e dedicação ao povo lagartense”, destacou o prefeito.

O prefeito também desejou boas-vindas ao novo secretário de Comunicação que terá, segundo Sérgio, a missão de promover um alcance maior da população, com modernidade, clareza e eficiência. “Hugo chega com o desafio de fortalecer a relação entre a gestão e os cidadãos, dando mais visibilidade às ações que vêm sendo realizadas e modernizando a estrutura comunicacional. Estamos falando de avanços significativos integrando sistemas, agilizando processos e aproximando o cidadão das políticas públicas. Com sensibilidade e preparo técnico, Hugo se soma à equipe e tenho certeza de que terá um grande papel de tornar a comunicação mais eficiente, transparente e conectada com o futuro”, frisou.

Sérgio Reis agradeceu ainda aos gestores que ocuparam as pastas anteriormente. Sobre Goretti, o prefeito foi enfático ao reconhecer o legado deixado na Secretaria de Saúde. “Assumir essa pasta no momento em que Goretti assumiu foi um ato de coragem. Ela encontrou a Saúde desorganizada, com postos sem estrutura e sem medicamentos. Em poucos meses, reorganizou a rede, conduziu licitações importantes, como das UBS, da UPA 24h e do CAPS, e viabilizou a nova Policlínica, que será a maior do estado. Enfrentou o caos com seriedade, técnica e humanidade. Lutei para que permanecesse, mas entendi sua necessidade pessoal e respeitei sua decisão. Ela deixa a secretaria estruturada e leva minha gratidão e o respeito de toda a população”, ratificou.

Da mesma forma, o gestor também reconheceu o trabalho prestado por Ítalo Duarte à frente da Comunicação. “Ítalo foi fundamental nesse primeiro semestre para iniciar uma transformação na comunicação institucional da nossa gestão. Com dedicação e visão de futuro, ele começou o processo de modernização da nossa estrutura, quebrando o ciclo do analógico e apontando caminhos para uma prefeitura mais integrada, transparente e eficiente. Agora, assume uma nova missão dentro do nosso projeto de desenvolvimento, com o mesmo compromisso e espírito público que o trouxe até aqui. Confio plenamente no seu trabalho e sei que continuará contribuindo muito com Lagarto”, completou.

Mudança estratégica

Já empossado, o novo secretário de Saúde agradeceu a confiança do prefeito. Com ampla experiência na área pública, Marlysson Magalhães comandou a Secretaria de Saúde de Lagarto entre 2021 e 2024 e agora retorna à pasta, dando continuidade aos avanços implementados nos últimos anos. A sua nomeação foi sugerida pela ex-secretária Goretti Reis, reconhecida por sua atuação firme e dedicada.

“Assumir a Secretaria de Saúde é uma grande responsabilidade que encaro com dedicação. Agradeço à Goretti pela indicação e pelo trabalho realizado, enfrentando críticas e organizando a pasta. Meu compromisso é dar continuidade a esse trabalho com responsabilidade e humanidade, acolhendo quem precisa. Mesmo quando não for possível atender, o ‘não’ deve ser dito com carinho. Juntos, vamos mostrar o que já foi feito e avançar para que Lagarto seja referência em saúde pública”, disse.

A ex-secretária Goretti Reis, fez questão de estar presente na solenidade. Ela esclareceu que sua saída não teve motivação política e agradeceu ao prefeito pela confiança. “Disse ao prefeito que precisava de um tempo para mim e ele respeitou minha decisão. Minha resposta será sempre o trabalho, fazendo a coisa acontecer. Votei nele porque acredito no grupo e continuarei atuando como técnica e profissional, sempre comprometida com Lagarto. Marlysson chega com a casa arrumada e é um excelente quadro, em quem confio para dar continuidade ao que construímos.”, reforçou.

Ampla comunicação

Já na Comunicação, Hugo Sidney traz mais de 20 anos de atuação em veículos de imprensa, órgãos públicos e consultorias. Sua chegada representa um novo momento para o setor, com foco no fortalecimento do diálogo entre a gestão municipal e a população lagartense.

“Assumir a Secretaria de Comunicação é um grande desafio, mas gosto de desafios e me sinto honrado com a confiança do prefeito Sérgio Reis. Vamos atuar com austeridade, promovendo uma comunicação mais eficiente, moderna e transparente, que aproxime ainda mais a população da gestão. Aproveito para agradecer a Ítalo Duarte pelo trabalho realizado e parabenizar Goretti e Marlysson pela dedicação na Saúde. Seguiremos unidos, fortalecendo a equipe e contribuindo para o desenvolvimento de Lagarto”, salientou Hugo Sidney.

Assim como Goretti Reis, o ex-secretário Ítalo Duarte agradeceu a oportunidade que lhe foi dada pelo prefeito Sérgio Reis. “Sou muito grato ao prefeito Sérgio Reis pela confiança e pela oportunidade de ter conduzido a Comunicação nesse início de gestão. Foi um desafio grande, mas conseguimos consolidar uma comunicação forte, transparente e institucional, à altura do que a população de Lagarto merece. Agora, sigo contribuindo de outra forma, sempre à disposição da gestão. Desejo sucesso ao novo secretário, Hugo Sidney, um profissional experiente e comprometido, com quem terei satisfação em continuar colaborando”, afirmou Ítalo.

Foto: Augusto Oliveira

Fonte: Assessoria de Comunicação do prefeito Sérgio Reis