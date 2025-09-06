Prefeito  Sérgio Reis diz que a administração  segue funcionando normalmente

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, esclareceu em entrevista à rádio 102.7 nesta sexta-feira (05), que continua à frente da administração municipal, ao lado da vice-prefeita e secretária de Assistência Social, Suely Menezes. Sérgio reforçou que não houve afastamento do cargo e que a decisão judicial divulgada recentemente será recorrida.

“O nosso compromisso com a população de Lagarto segue firme. Continuamos trabalhando com transparência e dedicação para entregar resultados, investir em infraestrutura, educação, esporte e assistência social”, declarou o prefeito.

O prefeito esclarece que permanece no cargo e garante que a administração segue funcionando normalmente e que a decisão judicial recente não representa seu afastamento. “Essa é uma decisão que respeitamos, mas com a qual não concordamos e vamos recorrer. Continuo prefeito e o trabalho segue com ainda mais força”.

O gestor também reforçou que a prioridade da atual gestão é seguir investindo em obras, educação, esporte, assistência social e infraestrutura, levando melhorias para a cidade e os povoados.