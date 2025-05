Prefeito Sérgio Reis diz que “nosso compromisso é zerar a fila”, em Lagarto

O programa terá continuidade mensal, com o objetivo de reduzir drasticamente a fila de espera e garantir acesso ao tratamento oftalmológico de melhor qualidade possível

O prefeito Sérgio Reis participou na manhã desta sexta-feira, 23, no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), do evento de lançamento para um mutirão de cirurgias de catarata em Lagarto. A iniciativa, que beneficiará ainda em maio 250 lagartenses, vai reduzir consistentemente, ao longo de 2025, a fila para esse tipo de procedimento, devolvendo qualidade de vida aos cidadãos ao permitir que eles voltem a ver com clareza o mundo ao seu redor.

O mutirão marca a retomada das cirurgias oftalmológicas no município, após um longo período de suspensão. No total, serão realizadas 500 operações, com 50% das vagas destinadas exclusivamente a pacientes de Lagarto e os outros 50% para os demais municípios da regional de saúde.

“É uma grande honra para mim poder estar aqui nesse momento, porque nós estamos começando a mostrar uma nova realidade na nossa cidade. A saúde era um grande problema e um grande gargalo na administração anterior, mas estou mais feliz ainda porque estamos conseguindo resolver os gargalos que encontramos na saúde em um tempo mais curto do que o que nós imaginávamos. Agora, vamos olhar para frente e construir juntos uma nova cidade, um futuro com esperança e amor para a nossa gente. Minha prioridade é que meus irmãos lagartenses, que tanto suor derramaram para desenvolver a nossa cidade, possam voltar a enxergar, para ver o mundo como ele é e a nossa cidade como vai se tornar linda e bela. Então, meu compromisso é zerar a fila para cirurgias de catarata aqui em Lagarto”, afirmou o prefeito Sérgio Reis.

O programa terá continuidade mensal, em um esforço conjunto entre município, regional de saúde e Governo do Estado, com o objetivo de reduzir a fila de espera e garantir acesso ao tratamento oftalmológico de melhor qualidade possível.

“Hoje, temos mais de três mil pessoas esperando na fila para fazer essa cirurgia. Esses 250 serão os primeiros de muitos. Fico feliz em ver o compromisso do nosso prefeito em zerar as filas, tanto de catarata quanto de outros procedimentos. As operações acontecem nos dias 30 e 31 de maio, no próximo final de semana, e vão ser feitas aqui mesmo em Lagarto, no Hospital Nossa Senhora da Conceição”, explica a secretária municipal da Saúde, Goretti Reis.

Fim da angústia

Para os primeiros contemplados para a realização da cirurgia, o momento na manhã de hoje foi de celebração pela proximidade do fim da angústia causada pela perda da visão. É o caso da dona Josefa Bispo, de 67 anos, que aguarda pelo procedimento há um ano.

“No olho esquerdo eu já não enxergo mais, vejo só uma luz branca. Eu descobri o problema há três anos, mas relaxei. Quando foi no ano passado, o médico disse que só resolvia com a cirurgia. Então, procurei a secretaria de saúde, fiz os exames, a triagem, e graças a Deus agora estou aqui, alcançando essa vitória. Assim como eu preciso e quero enxergar, também quero que todo mundo consiga fazer a cirurgia”, diz.

No caso da dona Clenilda Maria de Jesus, conhecida como Nem de Zé de Néia, a espera e consequente apreensão em relação à possibilidade de cegueira foi ainda maior.

“Estou aguardando há quatro anos, já estava desesperada, não ligava mais, não. Mas agora, fui no clínico, ele deu o encaminhamento e dentro de três meses fui chamada. É só alegria, porque a visão da gente é muito importante. Ainda mais eu que trabalho com costura, já estou na ansiedade de poder voltar a trabalhar. É muito bom poder voltar a enxergar a beleza do mundo”, comemora.

Presenças

Também prestigiaram o lançamento do mutirão o deputado federal licenciado e atual secretário Especial de Representação de Sergipe em Brasília, Fábio Reis; o deputado estadual Ibrain Monteiro; os vereadores Manoela da Lagartense e Carlos de Zezé Avelino; a secretária municipal de Governo, Angela Albino; a secretária municipal do Gabinete do Prefeito, Deise Valois; o secretário municipal da Comunicação, Ítalo Duarte; o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Kaká Chaves; o secretário municipal do Meio Ambiente, Givaldo Souza e o secretário municipal de Obras, Camilo Roriz.

