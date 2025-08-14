Prefeito Sérgio Reis e vice-prefeita Suely se licenciam por 12 dias. Presidente da Câmara assume

O prefeito Sérgio Reis transmitiu o cargo, nesta quarta-feira, 13, em ato realizado em seu gabinete, ao presidente da Câmara Municipal de Lagarto, vereador Washington da Mariquita. O chefe do Executivo Municipal se licenciará do cargo e se ausentará da cidade pelo período de 12 dias. Washington assume a gestão do município, uma vez que a vice-prefeita, Suely Menezes, que seria a substituta imediata do prefeito, também se ausentará no mesmo período.

“Esta foi uma decisão pensada com responsabilidade e tranquilidade, como parte de um gesto de gratidão e compromisso com o nosso grupo e com a população. Este afastamento é uma licença sem vencimentos, não remunerada, e não se trata de uma viagem a passeio. É um ato pensado para cumprir minha palavra e demonstrar reconhecimento àqueles que trabalham por Lagarto, garantindo que a gestão siga seu bom andamento, com seriedade e dedicação ao povo”, destacou Sérgio Reis.

O prefeito ressaltou ainda a boa relação entre o Executivo e Legislativo, a sua confiança no presidente da Casa e no bom andamento da gestão, durante o período em que ele e Suely estarão ausentes. “Tenho total confiança no trabalho do Legislativo e na capacidade de Mariquita, que assume a Prefeitura com dedicação, honestidade e lealdade. Este gesto reforça a importância de conduzir a administração com seriedade e compromisso com a população, seguindo o exemplo daqueles que sempre estiveram ao nosso lado. Também quero destacar o apoio da vice-prefeita Suely, cujo desprendimento e colaboração tornaram possível essa transição de forma transparente e responsável. É a demonstração de que, quando há confiança e trabalho conjunto, a Prefeitura segue firme e eficiente, beneficiando toda a comunidade”, reiterou.

Da mesma forma, a vice-prefeita Suely Menezes também falou sobre o gesto que ela e o prefeito tiveram e reforçou a confiança na continuidade do projeto que tem sido tocado por Sérgio Reis. “Estamos muito felizes e honrados em poder dar esta oportunidade ao Washington, que assume a Prefeitura durante esses 12 dias. Ele é uma pessoa do campo, que cuida do povo e demonstra grande responsabilidade e carinho pela nossa comunidade. Tenho certeza de que fará um trabalho brilhante, conduzindo a gestão de forma ética, responsável e seguindo a agenda do nosso prefeito”, frisou.

Ao assumir o cargo, Washington da Mariquita agradeceu pela confiança do chefe do Executivo. “É um orgulho para mim, filho da terra e de um povoado, assumir a Prefeitura de Lagarto pelos próximos 12 dias e dar continuidade ao excelente trabalho do prefeito Sérgio Reis. Tenho plena consciência da responsabilidade que assumo e quero honrar a confiança dele, cuidando da população, da zona rural e dos bairros da cidade com ética e dedicação. O prefeito sempre foi um homem de palavra, honesto e fiel à sua gestão, e meu compromisso é seguir seu exemplo, mantendo a administração em funcionamento e garantindo que os serviços à população não sejam interrompidos”, afirmou.

O presidente da Câmara Municipal interino, Genisson de Tonho de Totonho, acompanhou o ato e elogiou a postura de Sérgio Reis e de Suely Menezes. “Demonstra a soma de forças entre o Legislativo e o Executivo, essencial para que o município de Lagarto continue se desenvolvendo. Temos uma responsabilidade enorme de dar continuidade ao excelente trabalho da administração, analisando os projetos que chegam à Câmara com seriedade e garantindo que todas as decisões sejam voltadas para o benefício da população. Estou muito feliz e grato por participar deste momento tão importante”, disse.

Foto: Augusto Oliveira

Fonte: Assessoria de Comunicação do prefeito Sérgio Reis