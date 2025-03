Sérgio Reis inspeciona Casa de Farinha e estabelece prazo para funcionamento

Durante a visita técnica, o gestor determinou aos secretários de Agricultura e Meio Ambiente a busca por parcerias para que o prédio possa, finalmente, apoiar os agricultores de Lagarto

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, realizou, nesta segunda-feira, 24, uma visita técnica à Casa de Farinha do município, localizada no povoado Açu. A inspeção teve como finalidade verificar as condições do prédio, que foi inaugurado em julho de 2024, mas que se mantém inativo, desde então. Ao encontrar o local completamente deteriorado e vandalizado, o gestor determinou aos secretários de Agricultura e Meio Ambiente, presentes na vistoria, a imediata reestruturação do prédio, garantindo que ele entre em funcionamento até o final do ano para beneficiar os agricultores lagartenses, impulsionando a economia local com a geração de emprego e renda.

“Fiz questão de vir inspecionar a Casa de Farinha no povoado Açu, um espaço que deveria estar funcionando há meses, gerando mais de 50 empregos, fomentando o desenvolvimento e apoiando os produtores rurais da região. No entanto, o que encontramos foi um cenário de abandono: fiação roubada, maquinário deteriorado e a estrutura completamente comprometida. Diante desta situação, determinei que as secretarias de Meio Ambiente e Agricultura tomem as providências necessárias para restabelecer a ordem neste local”, afirmou.

O prefeito solicitou ainda aos gestores das pastas os estudos de viabilidade para a realização de parcerias público-privadas para manutenção e administração do espaço. “Além disso, solicitaremos à Delegacia Regional de Lagarto a apuração do roubo de fiação e dos equipamentos. Temos o compromisso de fazer essa unidade funcionar o quanto antes e trabalharemos para que isso aconteça. Me empenharei ao máximo para que até o fim deste ano a Casa de Farinha esteja operando, gerando emprego para a nossa população”, destacou.

Assim que a nova gestão do município de Lagarto teve início, em janeiro deste ano, equipes da Secretaria de Agricultura de Lagarto, foram ao local para fazer a primeira inspeção no espaço, constatando o seu estado de abandono. Já naquele primeiro momento, de acordo com o secretário Luciano Alves Júnior, foi identificado o furto de maquinários, além da ausência de materiais necessários para a produção da farinha de mandioca.

“O prefeito autorizou que a gente organize tudo para firmar uma parceria público-privada (PPP) ou com uma cooperativa, garantindo que o projeto tenha andamento. Esse prédio tem um grande potencial e pode gerar mais de 100 empregos para os agricultores do município”, explicou o secretário.

Da mesma forma, o secretário de Meio Ambiente, Givaldo de Souza, salientou a importância da retomada dos investimentos na Casa de Farinha, ressaltando que a iniciativa atenderá uma necessidade urgente dos produtores rurais do município. De acordo com ele, além da produção de mandioca, o espaço contará com novas agroindústrias, como a de polpa de frutas, ampliando as oportunidades para os agricultores locais. “Essa abertura será fundamental para o desenvolvimento da nossa agricultura. Embora a unidade nunca tenha funcionado, agora estamos trabalhando para que ela opere de forma estruturada e beneficie toda a região”, afirmou.

O secretário também destacou a atuação conjunta das Secretarias de Meio Ambiente e Agricultura para garantir a regularização da produção, permitindo que os produtos tenham certificação e qualidade garantida. “Com a implantação do Selo de Inspeção Municipal, os produtores poderão vender seus produtos legalizados para supermercados e grandes empresas, ampliando seu mercado e gerando mais renda”, disse.

O vereador Genisson de Tonho de Tontonho acompanhou a vistoria e elogiou o compromisso do prefeito Sérgio Reis em solucionar os problemas da unidade. “O prefeito não se curvou diante das dificuldades e já determinou que os secretários tomem as providências necessárias, incluindo melhorias na vigilância e a instalação de um circuito interno de monitoramento. Temos uma grande expectativa em relação a esse projeto, pois a Casa de Farinha pode fortalecer a nossa agricultura e gerar mais oportunidades para os trabalhadores do campo”, enalteceu o parlamentar.

Foto: Assessoria Prefeito Sérgio Reis