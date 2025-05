Prefeito Sérgio Reis instala mesa de negociação para elaborar novo plano de carreira dos servidores

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, se reuniu, nesta sexta-feira, 9, com representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Lagarto (SindLagarto). O encontro marcou a instalação da mesa de negociação que discutirá a elaboração do novo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) do funcionalismo municipal, cumprindo o compromisso que foi firmado pelo gestor com os trabalhadores e ampliando ainda mais o diálogo com a categoria. Ao conduzir a primeira reunião, Sérgio destacou a importância do evento e o definiu como um fato histórico para o município.

“É uma alegria muito grande abrir, oficialmente, essa mesa de negociação, cumprindo uma promessa que fiz ainda na campanha de que encontraria os caminhos para aprovar o plano de carreira dos servidores. Vocês, mais do que eu, conhecem o cenário que a nossa gestão encontrou, com salários atrasados, entre outros gargalos que afetaram diretamente a arrecadação do município. Mas estamos trabalhando, estudando com seriedade e, agora, chegamos ao ponto que queremos. Tenho total interesse em estabelecer o novo plano mais rapidamente possível e nossa gestão está empenhada em alcançar esse feito tão importante, que marcará um novo momento para os servidores de Lagarto”, afirmou o prefeito.

Durante a reunião, a secretária municipal de Governo, Angela Albino, apresentou aos representantes do sindicato um roteiro detalhado que norteará a elaboração do plano, dividido por etapas. A proposta contempla desde o diagnóstico da situação atual, até a estruturação de carreiras, elaboração de tabela salarial, definição de critérios de avaliação de desempenho, análise financeira com estudo de impacto, aprovação legislativa, e, por fim, a implementação com capacitação e monitoramento contínuo.

A partir da apresentação, os integrantes da mesa seguem para a fase de diagnóstico, que contará com a realização de levantamento de dados e mapeamento da realidade do quadro funcional. “Essa reunião foi um grande passo. Levamos um roteiro que foi integralmente aprovado, então hoje foi um dia histórico. O prefeito Sérgio deixou claro que o PCCV não será usado como ferramenta eleitoral, e sim como instrumento de gestão, com participação permanente dos servidores, inclusive com foco em capacitação. Isso mostra que ele fala para valer quando assume um compromisso com o funcionalismo”, reforçou a secretária Angela Albino.

Expectativas superadas

Presidente do SindLagarto, Genildo Batista avaliou positivamente a primeira reunião da mesa e ressaltou o sentimento de esperança que o encontro trouxe à categoria. “Renova as esperanças, porque vínhamos de um período de desvalorização e abandono. Essa sinalização de interesse real do prefeito na elaboração e implementação do plano faz com que os servidores voltem a se sentir valorizados. A reunião superou nossas expectativas e deu um primeiro passo largo. Aparentemente, estamos no início de uma jornada vitoriosa para o servidor público de Lagarto”, pontuou.

Texto assessoria – Foto: Denisson Rosendo